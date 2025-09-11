Europoslanci odsoudili izraelskou humanitární blokádu. Požadují i prošetření válečných zločinů

Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schválili rezoluci, v níž mimo jiné odsuzují izraelskou humanitární blokádu Pásma Gazy, která tam podle nich způsobila hladomor. Právo Izraele na sebeobranu podle europoslanců nemůže ospravedlnit vojenské akce, které nerozlišují mezi cíli a které vedou k nesnesitelnému utrpení civilního obyvatelstva.

Vlajky Evropské unie vlají před sídlem Evropské komise v Bruselu v Belgii.

Členské státy EU by podle rezoluce měly zvážit uznání Státu Palestina

Rezoluce zároveň jako barbarské odsuzuje zločiny spáchané teroristickým hnutím Hamás a žádá okamžité propuštění všech izraelských rukojmích, které v Pásmu Gazy zadržuje Hamás a jeho spojenci.

Europoslanci v rezoluci požadují důsledné vyšetření všech obvinění z válečných zločinů a porušení mezinárodního práva a dohnání k odpovědnosti veškerých osob, které za ně nesou odpovědnost.

Členské státy EU by podle rezoluce měly zvážit uznání Státu Palestina, které by umožnilo dosáhnout dvoustátního řešení. Poslanci Evropského parlamentu v textu rezoluce také podpořili rozhodnutí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové pozastavit asociační dohodu EU s Izraelem, a to v oblasti obchodu.

Evropské sankce

Dále vyjádřili plnou podporu stávajícím evropským sankcím namířeným proti radikálním izraelským osadníkům a proti aktivistům na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě a vyzvali k uvalení sankcí na izraelské krajně pravicové ministry Becalela Smotriče a Itamara Ben Gvira.

Pro čtvrteční usnesení předložené poslanci frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální frakce Renew Europe a frakce Zelených hlasovalo 305 europoslanců, 151 bylo proti a 122 se zdrželo.

Izrael předloni 7. října napadli z Pásma Gazy členové Hamásu a jejich spojenci, kteří na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, převážně civilistů. Dalších 251 osob unesli jako rukojmí, velká část z nich byla propuštěna. Izraelská armáda následně podnikla ofenzivu do Pásma Gazy, která si od té doby vyžádala podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem přes 64 000 obětí, převážně civilistů.

