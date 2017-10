Europoslanci žádají zákaz glyfosátu. Herbicidu chce prodloužit licenci Evropská komise

Poslanci Evropského parlamentu se v úterý vyslovili proti prodloužení licence kontroverzního herbicidu glyfosát o dalších deset let. V rezoluci schválené na plenárním zasedání ve Štrasburku vyzvali, aby se látka používaná na odstraňování plevele postupně omezovala a do konce roku 2022 zcela zakázala. Štrasburk 20:10 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pesticidy v zemědělství (ilustrační foto) | Foto: 1737576 | Zdroj: Flickr

Mluvčí Evropské komise v reakci na úterní hlasování uvedl, že by se licence mohla na místo původně plánovaných deseti let prodloužit jen o pět až sedm let.

Pravděpodobně karcinogenní

Chemickou látku glyfosát, která se používá v přípravcích na odstraňování plevele, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označuje za pravděpodobně karcinogenní.

Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný. Látka je aktivní složkou například herbicidu Roundup společnosti Monsanto.

Evropská komise před časem navrhla prodloužit licenci glyfosátu o dalších deset let. Europoslanci v úterý ale schválili většinou 355 hlasů nezávaznou rezoluci, ve které požadují úplný zákaz používání látky do konce roku 2022. Co nejdříve chtějí také zakázat po celé Evropě používání glyfosátu před sklizní.

Rozhodne komise a členské státy

Konečné slovo při prodloužení licence, která vyprší v polovině prosince, nebudou mít europoslanci, ale Evropská komise a členské státy EU. Ve středu bude o zákazu glyfosátu jednat výbor odborníků unijních zemí. Česká republika v zastoupení ministerstva zemědělství zatím vždy hlasovala pro další neomezené používání.

V reakci na dnešní hlasování mluvčí unijní exekutivy Margaritis Schinas uvedl, že zástupce Evropské komise bude na středečním zasedání výboru v Bruselu prosazovat prodloužení licence glyfosátu jen o pět až sedm let namísto původně plánovaných deseti let.

„Je to poprvé v historii, kdy Evropský parlament či jakýkoli orgán tohoto typu řekl, že je potřeba s používáním této látky skončit,“ řekl Radiožurnálu po hlasování europoslanec Pavel Poc, který se problematice glyfosátu dlouhodobě věnuje a je autorem námitky k návrhu Evropské komise o prodloužení licence.

Ačkoli je schválená rezoluce nezávazná, je důležitým signálem vůči členským státům, které podle Poce odmítají demokratickou kontrolu nad autorizací chemických látek.

Úplný zákaz glyfosátu by podle Poce neměl na zemědělce příliš velký dopad. „Glyfosát je skutečně nezbytný pouze v případě pěstování geneticky modifikovaných organismů nebo rostlin, které jsou modifikovány pro toleranci vůči glyfosátu. Žádná taková plodina, pokud vím, není v tuto chvíli v Evropské unii autorizována,“ řekl český europoslanec.

Připustil, že výhodou glyfosátu je, že je univerzální. „Ale pro každý typ toho použití lze najít alternativu,“ dodal Poc.