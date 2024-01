Europoslanec tvrdí, že ve Francii napadli několik českých řidičů. Zatím doložil jen vyhozený náklad

„Desítky českých kamionů poničených, několik českých řidičů napadeno, zničeno zboží za miliony.“ Tak uvozoval svůj příspěvek na síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Vyzval českou vládu, aby požádala Francii o ochranu řidičů. Resorty zahraničí a zemědělství ale vědí jen o jednom incidentu. Přitom nebyl napaden řidič, protestující zemědělci jen z jeho kamionu vysypali několik přepravek s rajčaty. Europoslanec chce další případy doložit. Paříž/Praha 18:54 27. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie zničeného nákladu českého kamionu ve Francii | Zdroj: účet na síti X Marka Výborného

Europoslanec Tomáš Zdechovský sdílel v sobotu dopoledne na sociální síti X příspěvek s videem, které zachycovalo protestující francouzské farmáře, jak vyhazují přepravky s rajčaty z kamionu s českou poznávací značkou. Autenticitu videa potvrdil už dříve přímo řidič kamionu.

Zdechovský video komentoval slovy, že nikdo nebrání Francouzům v demonstracích, ale „ničit české kamiony a zboží, napadat české řidiče, je naprosto nepřípustné“. V dalších postech ve vláknu pak píše dokonce o desítkách poničených českých kamionů, několika napadených českých řidičích či zničeném zbožím za miliony korun.

Server iROZHLAS.cz proto v tomto kontextu zjišťoval, jak vážná situace pro české řidiče a dopravce ve Francii nastala. Jak ale potvrdily postupně resorty zahraničí a zemědělství, ve skutečnosti je méně kritická, než jak ji europoslanec popisuje.

„Proaktivně jsme se spojili s jedním řidičem, jehož kamion je zachycen na tom videu, a ten žádnou asistenci nežádá. Na nás se nikdo neobrátil ani z řad přepravců. Nemůžeme tedy v tuto chvíli potvrdit, že by tam bylo více podobných incidentů,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Děkuji za rychlou reakci kolegy @MFesneau

Bohužel došlo k mnoha takovým naprosto nehorázným akcím a francouzské úřady dostaly příkaz okamžitě zakročit. Útok na majetek a lidi je ostudný. Úřady jsou mobilizovány, aby našly řešení a případy byly oznámeny ministrovi vnitra.

Od ostrých vyjádření svého stranického kolegy se distancoval také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Já mám kontakt na toho řidiče. Podle toho, co jsme teď u něj i samotné firmy ověřili, tak oni ho zastavili a vyházeli náklad jeho kamionu. V tomto případě šlo o tři palety rajčat (řidič v rozhovoru pro Novinky.cz mluvil o dvou paletách, pozn. red.). Přímo on nijak atakován nebyl a já sám o žádných útocích na řidiče nevím,“ uvedl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál ministr s tím, že nehovoří za „kolegu Zdechovského“.

„Mluvil jsem i s kolegou Zdechovským, on mi tvrdil, že to není zdaleka jeden dopravce, jeden kamion. A že má tyto informace potvrzené. Já ale tyto jeho informace potvrzené nemám,“ dodal Výborný s tím, že on sám se na sociální síti ozval jen proti ničení nákladu kamionů, i s ohledem na podobné případy přepravců z jiných zemí.

O celé situaci už podle ministra vláda informovala také své zastoupení v Bruselu i ve Francii. A on sám požádal svůj francouzských protějšek o intervenci tamních bezpečnostních složek.

‚Mám to od řidičů‘

Server iROZHLAS.cz kontaktoval také přímo europoslance Zdechovského, který poté své vyjádření ze sociálních sítí mírnil a uznal, že mohl příspěvek napsat jinak. Především s ohledem na to, co je schopen sám doložit. Jak totiž přiznal, většina jeho informací pochází od řidičů kamionů „z whatsappových skupin“.

„To jsou informace přímo od řidičů kamionů. Já jsem nepsal o napadení českého řidiče, ale že došlo ‚k napadení řidiče‘,“ řekl Zdechovský. To ale není pravda, protože na sociální síti X píše zcela jasně o tom, že bylo napadeno „několik českých řidičů“.

Výsledek francouzské stávky?



- Desítky českých kamionů poničených

- několik českých řidičů napadeni

- zničeno zboží za miliony korun



A francouzská policie podle svědectví kamionaku pouze prihlizela… pic.twitter.com/CCIx0p6Fx0 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 27, 2024

Poté se sám do vysvětlování situace zamotal. „To bylo od toho řidiče, který nám včera volal. To byla jeho informace,“ vysvětlil s tím, že nejde o řidiče kamionu ze zveřejněného videa, ale o jiného naštvaného řidiče, který ho sám kontaktoval. „Já vám říkám, že ty informace mám od nich. A teď chci tyto informace ještě ověřit od majitelů,“ dodává navzdory tomu, že svůj příspěvek zveřejnil již v sobotu dopoledne a informace tedy začal ověřovat až později.

„To není o tom, že by si Zdechovský vymyslel nějakou ptákovinu. Můžu vám přeposlat nějaká další videa. My když jsme ráno otevřeli naše sociální sítě, tak jsme tam viděli další podobné příspěvky, proto jsem se s apelem obrátil jak na ministra Výborného, tak na Mariana Jurečku (předsedu KDU-ČSL, pozn. red.) a další,“ vysvětlil europoslanec.

Zdechovský následně redakci skutečně další videa poslal, žádné ale nezobrazuje fyzické napadání kohokoliv ze strany protestujících zemědělců. Všechna videa ukazují jen vyhazování zboží z nákladních aut.

Jak už zaznělo, server Novinky.cz dříve v sobotu přinesl také svědectví přímo řidiče zastaveného kamionu. „Zastavili nás na kruhovém objezdu. Ptali se, co vezeme. Řekli jsme, že rajčata,“ popsal novinářům. Rajčata ale nebyla francouzská, byla dovezená ze severní Afriky. „Proto je začali vyhazovat. Vyházely se dvě palety,“ uvedl řidič pro Novinky.cz s tím, že se sám terčem útoku nestal. „Šli jen po nákladu,“ dodal.