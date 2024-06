Eurovolební megashow. Vyhlašování výsledků evropských voleb v srdci EU zblízka

Výběr nových europoslanců je za námi. Podle očekávání přinesl posílení evropské pravice a krajní pravice a oslabení liberálů a zelených. Nejnovější Bruselské chlebíčky přímo z Evropského parlamentu vás vezmou do zákulisí vyhlašování výsledků eurovoleb a ke všemu, co se dělo kolem něj. A byla to velká show. „Ukazuje to, jak důležitý je tento moment,“ poznamenává jeden z hostů speciálního dílu podcastu, francouzský zpravodaj Thibault Maillet.

