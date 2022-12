Místopředsedkyně europarlamentu podezřelá z korupce přišla o pravomoci. Rozhodne se o vazbě

Kailiová už například nebude zastupovat Metsolaovou na Blízkém východě. O definitivním odvolání Kailiové z funkce však musí rozhodnout parlament. Řecké místopředsedkyni už pozastavila členství Sociálnědemokratická frakce v Evropském parlamentu a ze svých řad ji vyloučila i její řecká domovská strana PASOK.

Policie v pátek zadržela Kailiovou a čtyři další lidi v Bruselu kvůli podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. Tímto státem je podle médií Katar.

Policie při razii v Evropském parlamentu zadržela i šéfa mezinárodních odborů, píší italská média Číst článek

Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili působit na vlivné členy Evropského parlamentu tím, že jim nabízeli drahé dárky a peníze.

Do nedělního večera, kdy uplyne 48 hodin od zatčení Kailiové, by mělo být rozhodnuto o jejím případném umístění do vyšetřovací vazby.

Agentura DPA připomíná, že ještě 21. listopadu Kailiová v Evropském parlamentu vystoupila s projevem, v němž v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale vyzdvihovala reformy v pořadatelské zemi Kataru, které podle ní inspirovaly arabský svět.

Kauza v Evropském parlamentu propukla přitom v době, kdy Katar čelí mezinárodní kritice například kvůli úmrtím dělníků, kteří pracovali na výstavbě stadionů.

Páteční policejní razie v Bruselu vyvolaly silné reakce, podotkla agentura AFP. „Nejde o ojedinělý případ,“ citovala agentura nevládní protikorupční organizaci Transparency International.

„Evropský parlament po desetiletí poskytoval půdu kultuře beztrestnosti... a absolutnímu nedostatku nezávislé etické kontroly,“ uvedla Transparency International.