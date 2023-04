Američané v Rusku si o své bezpečnosti iluze nedělají. ‚Když mě zatknou, nikdo s tím nic neudělá,‘ říkají

Zatčení novináře Evana Gershkoviche, který v Rusku pracoval pro americký deník The Wall Street Journal, zasáhlo celou komunitu Američanů žijících v Rusku. Jedná se o první zatčení akreditovaného novináře od dob studené války, což vyvolává otázky, zdali jsou v ohrožení i běžní emigranti. Zpravodajský server Politico zprostředkoval několik rozhovorů s Američany žijícími v Rusku o tom, jak bezpečně se v zemi cítí. Moskva 15:46 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Mnoho západních zpravodajských agentur, které za Stalina vysílaly své reportéry do Moskvy, usoudilo, že Rusko prezidenta Vladimira Putina je pro novinařinu příliš nebezpečné,“ sdělil začátkem dubna deník The Wall Street Journal poté, co stáhl šéfku svého zpravodajství v Moskvě.

Zadržení Gershkoviche schválil podle médií osobně Putin. Novinář čelí obvinění ze špionáže Číst článek

Přestože americké ministerstvo zahraničí své občany pobývající v Rusku opakovaně varuje, aby co nejdříve odjeli, nezanedbatelná část Američanů žijících v Rusku tato varování nevyslyšelo. Ti, kteří v Rusku zůstali, se tak rozhodli většinou na základě svých rodinných nebo ekonomických vazeb.

Potenciální nebezpečí, které hrozí západním emigrantům v Rusku, jde například ilustrovat i na tom, že si žádný z respondentů v rozhovoru pro Politico nepřál být jmenován.

„Už dlouho si nedělám iluze o tom, že kdyby mě zadrželi, velvyslanectví by s tím mohlo udělat jen málo,“ říká 36letý americký občan, který pracuje jako konzultant a v Rusku žije už 14 let. Dodává však: „Pracuji z domova. Nemám moc situací, kdy bych se dostal do křížku s úřady.“

Zabavený telefon

Další emigrant, 39letý manažer s ruskou manželkou a dvěma dětmi, vnímá svou situaci velice podobně. „Když nasedáte do auta, musíte počítat s možností, že do vás někdo z boku narazí a zabije vás,“ řekl.

„Když jedete do Ruska, musíte si uvědomit, že se můžete stát terčem útoku z toho či onoho politického důvodu nebo udělat nějakou hloupost, aniž byste o tom věděli, a skončit ve vězení,“ dodává manažer.

Američané v Rusku podle něj musejí být opatrnější „stejně, jako černoch musí být opatrnější ve Spojených státech“.

Vzpomínal při tom na to, jak se koncem roku 2021 vracel do Ruska. Přičemž hned po příletu ho na letišti vyslýchali příslušníci ozbrojených složek, a dokonce si vyžádali jeho mobilní telefon. Během několika dní po návratu poté dostával oznámení, že se mu někdo snaží přihlásit k jeho účtu v aplikaci Telegram.

Americký novinář za ruské nelegály. Putin asi chystá další výměnu vězňů Číst článek

Manažer ovšem tvrdí, že se o svoji bezpečnost nebál. Argumentoval si sám pro sebe tím, že v telefonu neskrývá nic podstatného a není prý ani příliš důležitá osobnost, která by se pro ruské úřady mohla stát terčem.

„Nejsem basketbalová hvězda ani novinář s terčem na zádech. Nejsem pro nikoho dostatečně cenný,“ vysvětluje manažer pro Politico a naráží tím na americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. Ta byla v Rusku zatčena v únoru 2022 za držení hašišového oleje. Na konci téhož roku ji pak Rusko po dlouhých jednáních s americkou stranou propustilo výměnou za známého ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Zakázaná témata

Podobně vnímá svoji bezpečnost v Rusku i 33letý zaměstnanec PR oddělení s dvojím občanstvím. „Dokud se člověk neplete do ‚zakázaných‘ témat, tak nemám pocit, že by někoho se zahraničním pasem jen tak zadrželi,“ míní. „Jakmile se to tak začne dít, tak bude určitě čas vypadnout,“ doplňuje.

Nedotýkat se ožehavých témat a nepřitahovat na sebe příliš pozornosti také doporučuje třicetiletá v Moskvě pracující učitelka angličtiny. „Když se budete držet při zemi, tak zatím můžete žít dál svůj život,“ vysvětluje svůj přístup k životu v Rusku.

Kolik Američanů se aktuálně v Rusku nachází, je velmi náročné odhadnout. Americké ministerstvo zahraničí totiž tyto údaje nezveřejňuje, jelikož údajně nedisponuje přesným číslem. Odhadem by se ale mělo jednat o jednotky tisíc emigrantů.