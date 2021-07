OBRAZEM: Loď Ever Given, která zablokovala Suezský průplav, dorazila do Rotterdamu. Zpozdila se o 100 dní

Jedna z největších kontejnerových lodí světa nyní bude při vykládce kotvit u terminálu ECT Delta, 3. srpna by měla vyplout do anglického přístavu Felixstowe. Loď s 18 300 kontejnery na palubě do cílového přístavu dorazila se zpožděním více než 100 dní.

Loď plula příliš rychle a měla technické nedostatky, tvrdí správa Suezu. Majitel lodi viní správu kanálu Číst článek

Přes 400 metrů dlouhá loď o hmotnosti 220 000 tun zablokovala Suezský průplav 23. března. Lodní cesta byla neprůjezdná v obou směrech a u obou ústí nakonec čekalo na proplutí asi 400 lodí, což narušilo světový obchod. Ever Given se podařilo vyprostit až po šesti dnech.

Správa Suezského průplavu posléze plavidlo za to, že blokovalo dopravu v průplavu, držela ve Velkém Hořkém jezeru mezi severní a jižní částí průplavu až do 6. července, což vyvolalo spor s pojistiteli lodi a japonským vlastníkem, společností Shoei Kisen. Za záchrannou operaci a další ztráty požadovala správa odškodné přesahující 900 milionů dolarů (19,5 miliardy korun), které později snížila na 550 milionů dolarů.

Suezským průplavem prochází přes deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. V loňském roce tímto kanálem proplulo více než 19 000 lodí.