Everest kvůli návalu zdraží, jinde je pusto. Nepál umožní výstup na 97 himálajských vrcholů zdarma
Nepál začne odpouštět poplatky za možnost výstupu na 97 hor v Himálaji po dobu následujících dvou let. Snaží se tak podpořit turismus v některých ze svých odlehlejších a také nejchudších oblastí, uvádí BBC News.
Opatření přichází v době, kdy se zvyšují poplatky za povolení k výstupu na Mount Everest, nejvyšší vrchol světa. Od září budou za povolení lezci během hlavní sezony platit 15 000 dolarů (asi 316 tisíc korun), jedná se o první zvýšení za poslední desetiletí.
Nepálský odbor cestovního ruchu uvedl, že doufá, že tato iniciativa upozorní turisty na „neprozkoumané turistické produkty a destinace“, které se neomezují pouze na Mount Everest.
V okolí Mount Everestu nesmí létat vrtulníky. Místní se obávali jejich dopadu na životní prostředí
Číst článek
Horolezectví je pro Nepál významným zdrojem příjmů, nachází se tu osm z deseti nejvyšších vrcholů světa. Poplatky za výstup na hory loni přinesly 5,9 milionu dolarů (asi 124 milionů korun) do státního rozpočtu. Z toho více než tři čtvrtiny plynuly z poplatků za výstup na Everest.
Mezi vrcholy jsou i sedmitisícovky
Vrcholy, pro které budou poplatky zrušeny, se nacházejí v nepálských provinciích Karnali a Sudurpaschim. Jejich výška se pohybuje mezi 5970 a 7132 metry nad mořem.
Obě provincie se nacházejí v nejzápadnější části Nepálu a patří k nejchudším a nejméně rozvinutým provinciím v zemi. „Navzdory jejich úchvatné kráse je zde počet turistů a horolezců velmi nízký, protože je k nim obtížný přístup. Doufáme, že nové opatření regionům pomůže,“ uvedl Himal Gautam, ředitel nepálského odboru cestovního ruchu.
„Opatření může vytvořit nová pracovní místa, zvýšit příjmy regionu a posílit místní ekonomiku,“ uvedl pro The Kathmandu Post.
Není však zřejmé, zda nepálské úřady plánují investice do infrastruktury a dopravního spojení s těmito odlehlými oblastmi. Nejasné je též, jak by se místní komunity vyrovnaly s přílivem horolezců v případě, že by se cíle iniciativy naplnily.
Nepál zdraží povolenky k výstupu na Mount Everest. Jejich cena se zvýší o 36 procent
Číst článek
Za dva roky jen desítky zájemců
Horolezci v minulosti neprojevili o odlehlé vrcholy velký zájem. Za poslední dva roky se tam vydalo pouze 68 lezců. Naproti tomu jen v roce 2024 Nepál vydal 421 povolení k výstupu na Mount Everest.
Nejvyšší vrchol světa s výškou přes 8849 metrů v posledních letech sužovala řada problémů. Bylo mezi nimi přelidnění, environmentální problémy a série úmrtí horolezců.
V dubnu 2024 nařídil nepálský nejvyšší soud vládě, aby omezila počet vydávaných povolení k výstupu na Everest a několik dalších vrcholů s tím, že je třeba respektovat kapacitu hor.
V lednu tohoto roku úřady oznámily, že se poplatky za výstup zvýší o 36 %, a to i mimo hlavní sezonu mezi dubnem a květnem. Od září do listopadu bude výstup stát 7500 dolarů (asi 158 tisíc korun) a v období od prosince do února 3750 dolarů (asi 79 tisíc korun).
Nepálský parlament také projednává zákon, který by vyžadoval, aby každý, kdo chce zdolat Everest, nejprve musel vystoupat na jinou nepálskou horu s výškou alespoň 7000 metrů.
Podle deníku The Kathmandu Post by v takovém případě mohly být vrcholy v provinciích Karnali a Sudurpaschim „ideálním tréninkovým místem“.