Evropa ať je pro USA partnerem, ne podřízeným, říká Farský. Dostál: Musíme udělat protitah vůči clům

Už jen dva týdny zbývají na to, aby si Evropská unie vyjednala obchodní dohodu se Spojenými státy a odvrátila tak třicetiprocentní cla na svoje zboží. „Vyjednávat cokoliv s administrativou Donalda Trumpa je složité, protože je nepředvídatelná,“ upozorňuje europoslanec Jan Farský (STAN). „Musíme udělat protitah, nesmíme jenom přijímat, co nám bude diktováno,“ zdůrazňuje europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). Praha 20:08 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Dostál (Stačilo!) a Jan Farský (STAN) | Foto: Jakub Stadler, Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Dělá Evropská komise dost, aby zabránila vysokým clům ze strany Spojených států?

Farský: Jedna úroveň, kde je potřeba něco dělat, je Evropská komise. A zároveň tu jsou úkoly pro členské státy. Tam všude je možné se bránit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký prostor Evropě zbývá pro vyjednávání cel s Donaldem Trumpem? Diskutují europoslanci Jan Farský ze STAN a Ondřej Dostál ze Stačilo!

Co se týká jednání, eurokomisař Maroš Šefřovič je ve Washingtonu takřka nepřetržitě. Akorát vyjednávat cokoliv s administrativou Donalda Trumpa je složité, protože rozhoduje jenom Donald Trump, a rozhoduje naprosto nepředvídatelně, a to i pro své okolí.

Vždycky je možné dělat víc, ale v tuto chvíli nedokážu identifikovat, co by mohlo být víc než osobní jednání, které Komise vede.

24:42 Rusové i trhy si zvykli nebrat Trumpa doslova, dokud nepřejde k činům, hodnotí ekonom Borovička Číst článek

Dostál: Trumpova hrozba cel ukazuje, že je nesprávné a nebezpečné spoléhat se výhradně na Spojené státy a na transatlantické vztahy. Pokud by se hrozby naplnily, bylo by to pro nás kritické. Můžeme se tomu ale vyhnout, pokud se budeme víc soustředit na budování obchodních vztahů se zbytkem světa.

Pochválil bych eurokomisaře Šefčoviče, že se podařilo dojednat obchodní dohodu s Indonésií. Ale domnívám se, že málo jednají s Čínou. A dohodnout se s Čínou znamená moci se dohodnout i s asijskými státy, pro které je Čína největší obchodní partner.

Co by v těchto dnech měla Evropská komise Trumpovi nabídnout? Jakou taktiku by při vyjednáváních měla sledovat, aby hrozbu vysokých cel odvrátila a dosáhla obchodní dohody?

Farský: Dokud Donald Trump vidí svoji sílu, tak si s partnerem pohrává a diktuje mu. V okamžik, kdy komise nebude zahnaná do kouta, bude Trump slabší. Součástí taktiky je tedy ukázat, že USA nejsou pro Evropu jediným možným partnerem.

Evropská unie odmítá Trumpova cla. Počítá s dalším jednáním, ale chystá i protiopatření Číst článek

Dále je třeba říct, co máme my možného a použitelného vůči americkému obchodu. Není možné akceptovat, že Tump postaví zeď před zbožím z Evropy, a Unie nebude reagovat třeba v oblasti služeb. Američtí digitální giganti jsou v Evropě takřka nezdanění, přestože tady produkují obrovské zisky.

Jsou připraveny balíčky, které nejsou sice obrovské v objemu, ale jsou citelné v tom, že se orientují na americké swing states, tedy státy, které rozhodují ve volbách. Pokud by Trump přicházel o podporu svých voličů, tak ho to může přesvědčit, že nemá smysl takto útočit na svého dlouholetého nejbližšího partnera. Trump se rozhoduje primárně podle svých lokálních zájmů.

Dostál: Obchodní válka je pro nás nežádoucí. Musíme udělat protitah, nesmíme jenom přijímat, co nám bude diktováno. Ale dnes jsme s panem Farským ve shodě.

Bolsonaro může být obžalován z pokusu o převrat, rozhodl soud v Brazílii. Exprezident obvinění odmítá Číst článek

Myslím, že to musí být ještě doplněno tím, že řekneme Donaldu Trumpovi: My vás stále milujeme, ale pokud na nás budete zlý, tak se umíme domluvit i s Jižní Amerikou.

Třeba Brazílie se teď na Ameriku určitě velmi zlobí kvůli tomu, co Donald Trump řekl, takže tam je otevřená příležitost.

Propojená silná Evropa

Ke kterým ústupkům by Evropská komise měla být při jednáních svolná?

Farský: Evropa by měla být partnerem, nemá být podřízeným žáčkem, kterého Donald Trump školí tím, jak vyhazuje čísla, jako kdyby je tahal v bingu. Má být stabilní a předvídatelná. Nemůže ukazovat slabost, protože tam, kde kdokoli ukázal slabost, Donald Trump ještě přitvrdil.

Cla by letos zpomalila českou ekonomiku o 0,4 procentního bodu, odhaduje ministerstvo financí Číst článek

Naopak musí ukázat, že nejsme závislí jenom na Spojených státech, můžeme rozšířit své obchody do jiných částí světa a velice aktivně to děláme.

Na clech ve finále nevydělá vůbec nikdo. Oslabí se transatlantické vztahy. A jestli se tomu někdo může smát, tak to budou naši soupeři, ať už Čína nebo Rusko. Právě je tento souboj s Amerikou posiluje.

Dostál: Nejsme tak slabí, abychom se museli nechat vydírat. Můžeme se bavit o některých věcech, které jsou fér – držíme některé takzvané netarifní bariéry, to znamená, že do Evropy třeba nepouštíme americkou zemědělskou produkci.

Zčásti je to důvodné, protože nepoužíváme tolik pesticidů a geneticky modifikovaných sajrajtů, ale v jiných věcech si tím zase trošičku chráníme to, co děláme my. Mimochodem takto je potřeba jednat i s těmi jinými státy.

Co se změnilo při vyjednávání amerických cel? A s kým by měla Evropa obchodovat? Dozvíte se v záznamu celé diskuse. Moderuje Lukáš Matoška.