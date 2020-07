Měnící se koronavirová opatření v Evropě. Které země pravidla opět zpřísňují a kde se naopak dál uvolňuje?

S poklesem počtu nových případů nákazy koronavirem a postupným uvolňováním přijatých protiepidemických opatření se v červnu turistická sezona v Evropě alespoň částečně obnovila. Situace v jednotlivých zemích se ale neustále proměňuje, některé státy proto určitá omezení znovu vrací do hry, jiné pravidla naopak zmírňují. Podívejte se, jaká je aktuální situace a které státy či regiony v posledním týdnu ohlásily změny politiky. PŘEHLED Vídeň/Madrid/Athény 6:00 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté se vrací i na pláže ve Španělsku | Zdroj: Reuters

Rakousko

Ještě v květnu a červnu se denní přírůstek nově nakažených v sousedním Rakousku pohyboval pod padesátkou, země tak před dvěma měsíci znovu otevřela své hranice a postupně přistoupila i k uvolnění dalších zavedených opatření.

Data rakouského ministerstva zdravotnictví ale ukazují, že od začátku července začalo přibývat dnů, kdy se počet nových případů nákazy přehoupl přes stovku. Ve středu 15. července se toto číslo vyšplhalo dokonce ke 167 infikovaných za 24 hodin.

Koronavirem se ve světě nakazilo přes 15 milionů lidí. Hlavním ohniskem zůstávají Severní a Jižní Amerika Číst článek

Koronavirus se začal v minulých týdnech rychleji šířit ve Vídni a Horních a Dolních Rakousech, které sousedí s Českou republikou. Problematickým místem se stala zejména tamní jatka, jeden z masokombinátů poblíž Lince se proto začátkem minulého týdne z preventivních důvodů uzavřel.

Kvůli nárůstu nových infekcí se tak rakouská vláda rozhodla některá preventivní opatření proti šíření koronaviru zpřísnit. Už od čtvrtku 9. července ve spolkové zemi Horní Rakousko platí povinnost mít zakrytá ústa a nos ve všech uzavřených prostorech a místech, kde není možné dodržet nejméně metrový rozestup.

Tento týden navíc kancléř Sebastian Kurz oznámil povinnost nosit roušku na území celého Rakouska nejen v nemocnicích, lékárnách a veřejné dopravě, ale také v supermarketech, v bankách nebo na poštách.

„Jsou místa, kam si člověk často nemůže vybrat, jestli tam půjde, nebo ne – supermarkety, banky, pošty. Rozhodli jsme se proto, že v supermarketech, v bankách a na poštách budeme opět povinně nosit roušky,“ prohlásil v úterý Kurz.

Na hranicích Rakouska s Maďarskem a Slovinskem je zároveň nezbytné počítat se zvýšenými kontrolami, které vyvolalo varování tamních úřadů vůči balkánským státům, kde počet nakažených rychle přibývá.

Od pátku bude navíc lidem přijíždějícím ze zemí, které jsou na rakouském seznamu rizikových oblastí, povolen vstup jen s negativním testem na koronavirus. Ten musí mít certifikaci laboratoří, které Rakousko uznává.

Španělsko

Situace se zhoršila také na některých místech ve Španělsku. V zemi, která byla před dvěma měsíci jedním z hlavních ohnisek nákazy v Evropě, se počet infekcí na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny více než ztrojnásobil.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí se tento počet nyní pohybuje kolem 27 nakažených na 100 tisíc obyvatel – to je v porovnání s hodnotou 8,8 platnou pro 3. červenec značný nárůst. Pro srovnání, v případě Česka to je aktuálně 14,4.

‚Každé ráno bylo jako ruská ruleta.‘ Dokázali se z covidu vyléčit, potíže u řady pacientů ale přetrvávají Číst článek

Španělský deník El País ve středu zároveň informoval, že se v zemi nyní nachází před 200 nových ohnisek, situace ale není všude stejná. Obavy úřadů vzbuzuje hlavně šíření viru v Katalánsku, Aragonii a Baskicku.

„Situace v těchto regionech je velice znepokojující. Pokud je okamžitě a zároveň důsledně nedostaneme pod kontrolu, budeme ve velmi složité situaci,“ tvrdí zástupce Španělské asociace epidemiologů Fernando Artalejo.

Některé regiony proto pravidla opět zpřísňují. Například regionální úřady v Katalánsku – zejména v Barceloně a okolí – minulý týden znovu uzavřely kina, noční kluby i posilovny, omezily také návštěvnost restaurací a vyzývají občany, aby co nejvíc zůstávali doma a omezili cestování. K podobnému zpřísňování přikročily také některá města v Aragonii.

Navzdory doporučení, aby vycházeli ven jen v nejnutnějších případech a co nejméně cestovali mezi městy, obyvatelé katalánské metropole o víkendu vyrazili na pláže, podotýká El País. Mnozí podle něj odjeli na pobřeží i kvůli obavám, že úřady opatření znovu zpřísní a cestování pak bude zakázáno úplně.

Češka žijící v Baskicku: Opatření jsou ve Španělsku uvolňována zmatečně, na příjezd turistů je zatím brzy Číst článek

„Nejeli jsme na dovolenou, máme čtyři děti a tohle je první volno, které bez nich máme od doby, co to všechno začalo. Bylo to nezbytné,“ zdůvodnila španělskému deníku obyvatelka Katalánska, proč se společně s partnerem rozhodli nevyslyšet doporučení úřadů a zarezervovat si na pár dní v apartmán na pobřeží.

Kvůli obavám ze šíření koronaviru k omezení přistoupily také úřady v některých částech ostrova Mallorca, které nařídily uzavřít restaurace a bary. Opatření následovalo po několika incidentech, při nichž turisté vedli bujarý noční život v ulicích, nedodržovali přitom bezpečnou vzdálenost a neměli ani roušky.

Od 21. května je v celém Španělsku povinné si na veřejnosti zakrývat ústa a nos, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Vzhledem k četnosti nových lokálních ohnisek nicméně většina autonomních oblastí zavedla povinné nošení roušek na veřejných místech bez ohledu na to, zda lze rozestup dodržet, nebo ne.

Poté, co se pláže zaplní, policisté na místo umisťují cedule, podle kterých už je pláž pro další návštěvníky uzavřená | Zdroj: Reuters

Irsko

Zemí, která tento týden ohlásila naopak rozvolnění pravidel, je Irsko. Tamní vláda ve středu uvedla, že zruší povinnou 14denní karanténu pro cestující z celkem 15 evropských zemí, které považuje z hlediska koronavirové nákazy za bezpečné.

Stále jsme považováni za bezpečnou zemi. Záleží na nás, jak to půjde dál, říká epidemiolog Smejkal Číst článek

V rámci Evropské unie Irsko momentálně patří k zemím méně zasaženým koronavirou pandemií, povinnost karantény tak ruší pro země s podobným či menším rozšířením nákazy. Česko na takzvaném „zeleném seznamu“ není a ke stanovenému prahu se zatím zdaleka neblíží.

Pokud jde o počet infekcí na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny, v Irsku to není ani pět případů nákazy – to samé irská vláda vyžaduje i od zemí na „zeleném seznamu“. Jak již bylo zmíněno výše, v případě Česka to je 14,4.

Neomezený vstup do Irska tak mají mít lidé z Malty, Finska, Norska, Itálie, Maďarska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Kypru, Slovenska, Řecka, Grónska, Gibraltaru, Monaka a San Marina. Pro cestující z dalších zemí včetně Česka, Španělska, Portugalska, Francie, Spojených států nebo sousední Británie ale omezení pohybu po příjezdu zůstává nadále povinné.

Čeští občané tak mohou do Irska přicestovat jen v odůvodněných případech a kromě nutnosti podstoupit 14denní karanténu mají stejně jako ostatní cestující povinnost vyplnit formulář.

Řecko

Na rozdíl od Španělska nebo Rakouska se pravidla stanovená řeckou vládou zatím nijak výrazněji nemění.

Češka žijící v Řecku: Koronavirus se tu podařilo téměř vymýtit, hlavní roli sehrála emotivní kampaň Číst článek

Češi tak mohou do oblíbené jihoevropské destinace dorazit bez udání důvodu, po příletu se ale musí připravit na namátkové testy na koronavirus. Všichni cestující musí před cestou zároveň vyplnit elektronický formulář a po příletu se prokázat QR kódem, jinak jim hrozí pokuta ve výši 500 eur, tedy asi 13 tisíc korun. Díky QR kódu pak mají místní úřady možnost případně dohledat ty, kteří mohli přijít do styku s nakaženou osobou. V případě pozitivního výsledku testu musí setrvat 14 dní v karanténě.

Jediné, co se kvůli zvýšenému počtu infekcí u turistů ze zemí balkánského poloostrova v minulých dnech změnilo, je zpřísnění kontrol na silničních hraničních přechodech s Bulharskem a Albánií. Cestující, kteří chtějí do země přijet po silnici, tak musí na hranicích předložit negativní výsledek molekulárního PCR testu, který není starší 72 hodin.

Na řeckém území platí povinnost zakrývat si ústa a nos ve veřejné dopravě, zdravotních zařízeních, prostorách letiště, taxíku a od 18. července také v supermarketech. Při porušení nařízení hrozí pokuta ve výši 150 euro.

Chorvatsko

Na dovolenou se turisté mohou vydat také do Chorvatska, které mezi Čechy patří mezi nejoblíbenější destinace.

MAPA: Chorvatsko zůstává na seznamu bezpečných zemí, počet potvrzených případů tam ale roste Číst článek

I tam se epidemiologická situace začala v minulých týdnech zhoršovat, omezení cestovního ruchu ale vláda neplánuje a nová pravidla nechystá ani česká strana. Jak ve středu vysvětlil ministr zahraničí Tomáš Petříček, v Chorvatsku sice počet nakažených vzrostl, ale většina případů je v oblasti kolem Záhřebu, a ne u pobřeží, kam míří čeští turisté.

Do Chorvatska mohou turisté přijet bez nutnosti podstoupit 14denní karanténu a nemusí mít ani negativní test na koronavirus. Na hranicích musí jen úřadům poskytnout informace o místě a délce pobytu a zároveň poskytnout své kontaktní údaje pro případ, že by se v blízkosti pobytu koronavirus vyskytl, ideálně prostřednictvím připraveného formuláře.

V zemi platí povinnost nošení roušek ve zdravotních zařízeních, hromadné dopravě, obchodech, ale také na poštách, v bankách, směnárnách nebo na policejních stanicích. Na plážích si mají lidé držet bezpečné rozestupy a vyvarovat by se měli i místům s vyšší koncentrací lidí.

Itálie

V Itálii, která patří mezi pandemií nejhůře zasažené evropské země, počet nových případů výrazně klesá, nákaza se tak v současnosti omezuje do menších lokalizovaných ohnisek. Za poslední měsíc se přírůstky v 60milionové zemi ustálily zhruba mezi 200 a 300 nakaženými denně.

Povinnost nosit roušku v obchodech, vlacích či dalších uzavřených prostorech v zemi platí nejméně do 31. července. Na plážích musí lidé udržovat vzájemný odstup. Některé regiony včetně Sardínie a Apulie vyžadují před příjezdem registraci.