Evropa musí být silnější. Síla je jediný jazyk, kterému rozumí Trump i Putin, říká přední evropský politolog

Evropa se v důsledku ruské agrese na Ukrajině a nástupu Donalda Trumpa v USA ocitla v nové a pro ni nepřátelštější geopolitické situaci. Jeden z nejuznávanějších evropských odborníků Luuk van Middelaar její aktuální postavení popisuje jako nechráněné a osamocené. „Bylo by ale nemoudré, kdybychom pouze doufali, modlili se a zapalovali svíčky za to, že to nějak skončí," varuje před spoléháním na návrat starých časů v pořadu Radiožurnálu. Bruselské chlebíčky Brusel 8:00 19. května 2025

„Co se týče Evropy a jejích států v Evropské unii a NATO, tak pro ně není jiné cesty než se lépe společně organizovat. I kdybychom chtěli mít lepší vztahy s Trumpem, tak toho dosáhneme jedině z pozice síly. Síla je jediný jazyk, kterému Trump rozumí. Síla je také jediným jazykem, kterému rozumí prezident Putin,“ popisuje ředitel Bruselského institutu geopolitiky (BIG).

Evropa podle něj nemůže vystupovat v pozici žebráků, kteří jen o něco žádají. „Někdo jako Trump to okamžitě vycítí a obratem vás poníží, jako už to udělal v případě některých evropských států – jako například Dánska, kterému hrozil, že zabere jeho území v Grónsku,“ soudí nizozemský expert.

Byly to přitom Spojené státy, kdo po skončení druhé světové války a pak po pádu komunistických režimů v Evropě utvářel globální architekturu a současný světový řád.

„Pod Trumpem to všechno teď ale zpochybňují. Ústřední mocnost opouští to, co vytvořila ve svůj prospěch. Je to, jako by Slunce opouštělo Sluneční soustavu. My v Evropě tvoříme v této metafoře jen jednu orbitu nebo jen hrstku planet kolem tohoto Slunce. Teď se ale cítíme nechráněni a osamoceni,“ přirovnává šéf a zakladatel BIG, který byl v Praze hostem mezinárodní konference Evropa jako úkol.

Jako pozitivní nicméně vnímá, že si evropští politici tuto situaci uvědomují a přicházejí s kroky, které mají pozici Evropy posílit.

„Velmi silný signál v tomto ohledu vyslala předminulý víkend návštěva čtyř evropských lídrů – Donalda Tuska z Polska, Emmanuela Macrona z Francie, britského premiéra Keira Starmera a nového německého kancléře Friedricha Merze,“ myslí si Luuk van Middelaar.

„Ti jeli společně do Kyjeva, aby se setkali s prezidentem Zelenským a řekli mu: ‚I když nevěříte Trumpovi, který měl být naším nejsilnějším spojencem, jsme tady my jako Evropa. Evropské státy vám dál pomůžou ve válce s Ruskem‘,“ dodal.

