Evropa nehodnotí Putina stejně vysoko jako Trump. V Mnichově sladíme noty, říká česká diplomatka

Do Německa míří státníci a diplomaté z celého světa. Začíná tam Mnichovská bezpečnostní konference. Mluvit se bude také o mírovém plánu pro Ukrajinu, o kterém již začali vyjednávat Donald Trump a Vladimir Putin. „Američané pravidelně mluví s evropskými představiteli. Nejedná se o Ukrajině bez Ukrajiny," ujišťuje pro Český rozhlas Plus Veronika Stromšíková, vrchní ředitelka Sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničních věcí. Rozhovor Praha 13:19 14. února 2025

Věděli evropští představitelé předem, že si bude americký prezident Donald Trump volat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a že s ním bude dojednávat obrysy dohody, které pak zveřejnili?

To, že Donald Trump osloví Vladimira Putina, bylo jasné už nějakou dobu. Nejsem si jistá, jestli Trump sděloval přesně, kdy to nastane, ale mně ten telefonát nepřišel jako zásadní překvapení.

Paralelně jednáme se zástupci Trumpovy administrativy a komunikace je velice dobrá.

A co se týče transatlantické spolupráce a povědomí o tom, kdo je „good guy“ a kdo je „bad guy“ v konfliktu Rusko – Ukrajina, tam bylo porozumění velmi silné. Takže já bych trošku moderovala dojem, že se jedná o Ukrajině bez Ukrajiny.

Máte pocit, že až bude jednání v Saúdské Arábii, kde se plánují setkat Putin s Trumpem, že tam budou i představitelé Evropské unie?

To nemohu potvrdit, protože před sebou máme Mnichovskou bezpečnostní konferenci, která má opravdu mimořádný význam ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině. Všichni státníci se mobilizují, evropští představitelé jsou odhodláni komunikovat s maximální intenzitou s americkými protějšky.

Jede tam náš prezident i ministr zahraničí Jan Lipavský. Již dnes mají na programu setkání se americkým zmocněncem pro Ukrajinu Keithem Kelloggem. Máme velká očekávání, že na mnichovské konferenci bude příležitost sladit noty Evropy a Spojených států.

Myslíte si, že se dozvíte přesné informace týkající se toho, co dohodl Vladimir Putin s Donaldem Trumpem?

Myslím, že se v telefonátu nic přesného nedohodlo. Všichni jsme si přečetli dlouhý tweet Donalda Trumpa. Mohu otevřeně konstatovat, že naše hodnocení důvěryhodnosti Vladimira Putina jako partnera k jednání se liší od toho, co Donald Trump napsal ve svém tweetu.

Ale v dalších diplomatických jednáních si musíme říci, do jaké míry je to hra, kterou Donald Trump rozehrál, a do jaké míry to bylo myšleno doslovně. Rozhodně z evropského pohledu Putin věrohodným partnerem k jednání není.

Donald Trump ale ve čtvrtek řekl na tiskové konferenci, že Putinovi věří, že skutečně usiluje o mír. Není to v rozporu s tím, co říkáte?

Ne, je to přesně to, co myslím. Z evropského hlediska hodnotíme věrohodnost Putina výrazně níže. Je otázka, do jaké míry je to, co bylo napsáno v tweetu Donalda Trumpa, jeho momentální strategie a do jaké míry to bylo myšleno vážně.

Ale za Českou republiku a evropské partnery bychom rozhodně neříkali, že s Putinem se nemá jednat. Je rozdíl mezi tím, když hodnotíte dobrou vůli svého partnera k jednání, na to můžete mít názor. Ale to neznamená, že s ním nemáte vůbec komunikovat.

Evropská garance

Nový šéf Pentagonu Pete Hegseth už nastínil obrysy. Mluvil třeba o tom, že bezpečnostní garanci by měli zajišťovat evropští vojáci, ne američtí nebo alianční. Je s tím Evropská unie také v souladu?

Určitě, to je něco, co teď extrémně rezonuje transatlantickým prostorem. Z americké strany k nám zaznívá jasný signál: Očekáváme, že vy jako Evropa budete předvojem jištění příměří na Ukrajině.

To očekávání je do velké míry legitimní. Evropa musí být připravena, musí mít velký díl zodpovědnosti při zajištění jakéhokoliv řešení, které bude na Ukrajině dosaženo.

Pošle tam Česká republika své vojáky, když to bude potřeba?

Už jsme to začali diskutovat. Bylo logické, že tato výzva vůči Evropě přijde, a je potřeba si říct, jaké by všechno mělo parametry. Říci, že tam pošleme 18 pluků a 30 praporů, nedává samo o sobě žádnou záruku. Museli bychom vědět, jaké jsou kontury řešení, které se bude hledat společně s Ukrajinou. A pakliže by to směřovalo k něčemu smysluplnému, jsme připraveni být účastni té debaty.

Německý kancléř Olaf Scholz tvrdil, že neměl informace, že takto bude probíhat telefonát Trumpa a Putina. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že mír s Ruskem, který je kapitulací Ukrajiny, by byl špatnou zprávou pro všechny... Ale vy říkáte, že Unie vše koordinuje s americkou administrativou. Je to, co Donald Trump říkal Vladimiru Putinovi, v souladu s tím, co Unie očekává od jednání?

Neřekla jsem „koordinuje“, my s americkou stranou vyjednáváme. Běží přímý kontakt Spojené státy – Rusko, ale paralelně běží intenzivní kontakty Spojené státy – evropští představitelé. A to celé se bude dávat dohromady teď na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Není to tak, že než Donald Trump zavolá svému protějšku, konzultuje to s Evropou. V této fázi skutečně nejsme.

To ale neznamená, že Evropu nikdo neposlouchá. Když si přečtete prohlášení skupiny Weimar+, tak tam se evropské státy, a my jsme to podpořili velmi jasně, staví za Ukrajinu. Řešení bez souhlasu Ukrajiny nepovažujeme za udržitelné a budeme Ukrajinu podporovat dál, pokud o to bude stát.

