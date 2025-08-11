Evropa platí většinu vojenské pomoci, uvedl Lipavský na Ukrajině. Jednání o míru by se měla účastnit
„Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně bude mít,“ řekl v pondělí při návštěvě Ukrajiny ministr zahraničí Jan Lipavský. Územní celistvost Ukrajiny, jež se tři a půl roku brání ruské invazi, považuje za nedotknutelný princip.
V pátek se americký prezident Donald Trump sejde na Aljašce s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině,“ řekl Lipavský. „Myslím, že přirozeně své místo u jednání bude mít. Nicméně možná u tohoto formátu ne, to nedokážu přesně vyhodnotit,“ doplnil šéf diplomacie.
Klíčové evropské hráče podle Lipavského Spojené státy pravidelně informují. „Nemůžeme říct, že je Evropa úplně vynechána, ale informací je relativně málo, takže nepředbíhejme,“ uvedl k nadcházejícímu jednání.
„Platí, že to musí být Ukrajina, která rozhodne o tom, na co je ochotna přistoupit, a na co není ochotna přistoupit,“ podotkl Lipavský. Územní celistvost země je podle něj jedním z nedotknutelných principů.
Lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli ve společném prohlášení uvedli, že cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří. Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že Kyjev si prohlášení evropských lídrů cení a plně ho podporuje.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v neděli oznámila, že nechala svolat na dnešek jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzkou prezidentů USA a Ruska. Lipavský řekl, že neví, zda se zvládne na dálku připojit, schůzky se podle něj ale zúčastní jeho náměstek.
Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Zelenskyj v sobotu varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.
Lipavský při pondělní návštěvě Ukrajiny symbolicky uctil památku československých legionářů. Ministr uvedl, že jeho šestá návštěva země, která se tři a půl roku brání ruské agresi, se týká česko-ukrajinských vztahů, ale i další podpory Ukrajiny.
„Moje návštěva je o česko-ukrajinských vztazích. O tom, že podporujeme naše firmy, aby měly třeba dobrý podíl na obnově Ukrajiny. Je to i politická zpráva, že samozřejmě stojíme za Ukrajinou, za jejím bojem proti ruské agresi. To je něco, kde máme společný zájem,“ řekl šéf české diplomacie. „Je to také o naší podpoře budoucí evropské integrace Ukrajiny nebo členství v NATO,“ dodal.
V následujících dnech ministr vystoupí například na konferenci k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Čekají ho i schůzky s ukrajinskými představiteli. „Chtěl bych také poukázat, že Česko je na Ukrajině velmi aktivní. Na celé Ukrajině, a to i v blízkosti frontové linie. I tam česká diplomacie prosazuje naše zájmy,“ podotkl Lipavský.