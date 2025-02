Evropa by podle Pavla měla do AI investovat víc. Na summitu v Paříži ale varoval i před jejím zneužitím

Umělá inteligence (AI) může způsobit revoluci ve světě a pokud se bude využívat zodpovědně, může pomoci k průlomům ve zdravotnictví, energetice či vzdělávání. V projevu na summitu o AI v Paříži to v pondělí řekl prezident Petr Pavel. Odvětví má ale i svá rizika, některé autoritářské režimy například využívají umělou inteligenci pro sledování a manipulaci svých občanů, varoval. Paříž 17:29 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel se domnívá, že by Evropa měla do využití umělé inteligence investovat mnohem víc. „Pokud bude zodpovědně vedena, může způsobit průlomy v medicíně, které by zachránily i zlepšily spousty životů. Optimalizovat využívání energie tak, aby se chránila planeta, a učinit revoluci v přístupu k vědomostem a ke vzdělávání,“ řekl prezident.

Každý technologický pokrok s sebou ale podle Pavla nese také rizika, AI není výjimkou. Zmínil hrozby od organizované sítě kybernetické kriminality až po státem sponzorovanou hybridní válku.

„Některé autoritářské režimy činí z AI zbraň pro sledování a ovládání svých občanů,“ uvedl. Zároveň se podle něj některé vlády snaží ovlivňovat i například volební procesy v jiných zemích.

Pravidla fungování AI

Pavel proto uvítal, že Evropská unie dříve přijala akt o umělé inteligenci obsahující pravidla pro fungování AI. Jakožto první legislativa na světě podle Pavla zakazuje takzvaný social scoring - systém, který lidem například v Číně přičítá, nebo odečítá body v závislosti na tom, zda jejich chování splňuje, nebo nesplňuje stanovené normy. „To je zásadní krok k ochraně demokracie a základních práv,“ dodala hlava státu.

Kritika EU kvůli regulaci je podle Pavla zjednodušená a neférová. Jsou podle něj potřeba jak zodpovědná omezení, tak podpora inovací.

„Bez etických a právních záruk nelze dovolit, aby samotná technologie utvářela naši budoucnost. Jako s každou silou, i s velkou technologickou silou přichází velká zodpovědnost,“ dodal prezident.

Vývojáři AI podle něj musejí zajistit, aby jejich systémy byly transparentní, etické a bezpečné. Technologické platformy pak musejí převzít větší odpovědnost za to, jak jejich nástroje utvářejí vnímání reality.

„Pokud se tak nestane, předsudky, dezinformace a manipulace zkreslí pravdu a poslouží konkrétním zájmům,“ řekl Pavel. Řešení je podle něj ve spolupráci vlád, technologických lídrů a výzkumníků.

Výhled do budoucna

Podle Pavla je důležité rovněž odhalit zásadní roli mladých lidí při utváření budoucnosti AI. „Je to jejich svět, který tím bude nejvíce zasažen. Musíme investovat do vzdělávání a vybavení příští generace dovednostmi, díky kterým úspěšně povede tuto transformaci,“ poznamenal prezident.

Pokud by se AI stala exkluzivní technologií jen pro několik lidí, pouze by to prohloubilo nerovnosti, pohánělo geopolitické rozdíly a zvýšilo riziko konfliktů, míní Pavel.

Summitu i navazujících akcí se zúčastní lídři dalších států, při své první zahraniční cestě na něj zavítá americký viceprezident J. D. Vance. Zúčastní se také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Česko bylo na summit o AI přizváno poprvé.