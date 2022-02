Unie se podle von der Leyenové musí zbavit závislosti na ruském plynu. Cestou má být zelená energie

Evropská unie je připravená účinně a rychle reagovat na případnou agresi Ruska vůči Ukrajině. Kromě sankcí v podobě zmrazení majetků ruských oligarchů v Evropě by sedmadvacítka přestala Rusku dodávat hi-tech komponenty. „V tomto ohledu je Rusko zcela závislé na Evropě,“ prohlásila na zasedání Evropského parlamentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Do budoucna je podle ní nezbytné zbavit se závislosti na ruském plynu. Štrasburk 21:49 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Co jsme se naučili z této krize je, že musíme diverzifikovat naše energetické zdroje a zbavit se závislosti na ruském plynu,“ uvedla von der Leyenová.

Investování do takzvané zelené energie označila jako jedinou možnou variantu pro energetickou bezpečnost Evropy.

„Musíme masivně investovat do obnovitelných zdrojů. Jsou alternativou nejen proto, že jsou čisté a dobré pro klima, ale také proto, že jsou k dispozici a jsou dobré pro naši nezávislost,“ prohlásila. „Obnovitelné zdroje jsou naše budoucnost.“

Von der Leyenová před europoslanci ve Štrasburku dodala, že pro letošní zimu jsou země sedmadvacítky z energetického hlediska v bezpečí. Brusel podle ní má plán i pro případ, že by Rusko zcela přestalo dodávat plyn do Evropy.

Krok zpět v historii

„To, co se děje na Ukrajině, předznamenává budoucnost lidstva. Všechny lidské bytosti by měly být znepokojeny tím, co se tam děje, protože se znovu uplatňuje zákon silnějšího. Jeden stát může ohrožovat druhý, může na něj útočit a ohrožovat jeho území, čímž děláme krok zpět v historii,“ řekl před europoslanci pro změnu šéf evropské diplomacie Josep Borrell.

Prohlásil, že Rusko se - v souvislosti s napětím na ukrajinských hranicích - snaží Evropu rozdělit, ta je ale podle jeho slov jednotná.

„Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov napsal dopis 27 členským státům ve snaze získat 27 různých odpovědí, ale neuspěl, protože jsme mu poslali jeden dopis a jednu odpověď. Jeden dopis reprezentující postoj Evropské unie,“ uvedl Borrell.

Režim prezidenta Vladimira Putina označil za stále více autokratický a autoritářský.

Z českých europoslanců Rusko na plenárním zasedání kritizovali třeba Luděk Niedermayer z TOP 09 či Dita Charanzová z ANO. V případě agrese oba požadují uplatnění přísných a efektivních sankcí vůči Moskvě.