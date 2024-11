Evropa se musí přizpůsobit, nebo prohraje. Trump není svázaný žádnými pravidly, varuje Michopulos

V amerických prezidentských volbách zvítězil Donald Trump. Spojené státy čekají další čtyři roky pod staronovým prezidentem, který ve své kampani sliboval mimo jiné řešení ilegální migrace nebo vztahů s Čínou. „Donald Trump je nevypočitatelný ve svém chování a ve svých činech,“ popisuje nového amerického prezidenta ve vysílání Českého rozhlasu Plus Petros Michopulos, bývalý politický marketér a spoluautor podcastu Kecy a politika. Praha 9:25 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petros Michopulos | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Michopulos očekává, že se Trumpovi podaří realizovat všechny věci, které sliboval v předvolební kampani. „Spousta lidí nevěřila, že je bude dělat, i kdyby byl zvolený. Myslím si, že všechny věci dělat bude, takže se těším na reakci překvapeného okolí, že skutečně bude dělat to, co říkal, že bude dělat,“ podotýká na úvod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petros Michopulos, bývalý politický marketér a spoluautor podcastu Kecy a politika

Má tím na mysli například řešení vztahů s Čínou, Ruskem, vztahů na jižní hranici Spojených států i to, jak zastaví migraci z jihu a jak naloží s Mexikem. Zajímá ho také Trumpův postup v domácí politice. Když oznamoval své zvolení, zmínil, že „udělá Ameriku znovu velkou“.

To bude mít podle Michopulose vliv i na Evropu. „Ve výsledku se všichni bavíme o tom, jestli zavede nějaké celní bariéry vůči Evropě. Myslím, že pro Evropu to nebude tak hrozné, protože celní bariéry vůči nám nebudou nikdy nijak drastické,“ předpokládá.

„Ale pokud Trump zavede velké celní bariéry vůči Číně, tak to pro Evropu může být velká katastrofa. Protože v okamžiku, kdy Čína nebude schopná dostatečně exportovat do Spojených států, tak veškerý svůj výkon přenese do Evropy. A Evropa buď zavede po Americe stejné bariéry, pokud vůbec je schopná od něčeho takového, anebo ji to ekonomicky zplundruje,“ nastiňuje.

Nevypočitatelný byznysmen

„Donald Trump je nevypočitatelný ve svém chování a ve svých činech,“ vysvětluje Michopulos. „Takže je těžké předvídat, co udělá. Pokud bude nevypočitatelný dál, tak může naplnit scénář, že to bude katastrofa pro Evropu i pro Ameriku. Anebo bude měnit své chování a přizpůsobovat ho situaci – na to bych si vsadil spíš já.“

A připomíná, že Donald Trump vyrostl na developerském byznysu v New Yorku. „To opravdu není nedělní škola, to je jeden z nejtvrdších oborů na světě. Je to člověk, který umí obchodovat, umí dělat transakční dohody,“ popisuje profesní cestu bývalého a budoucího amerického prezidenta.

Trumpův klíč k triumfu: Hispánci, venkov a prázdné kapsy stydlivých voličů Číst článek

„Je tak pružný ve svém chování, což se naučil ve své profesi, že nás může překvapit tím, jak vyjde nějakým směrem, ale dojde úplně někam jinam, než předpokládáme,“ varuje Michopulos.

Evropa se podle něj musí na Trumpovo chování připravit. „Otázka je, jestli se k nám bude chovat stejně jako k diktátorům a jestli je Evropa na to připravená, jestli to snese. Myslím si, že ne. Protože až na čestné výjimky v evropské politice nejsou protihráči, kteří by uměli hrát s Donaldem Trumpem tento typ hry. Viděli jsme to i v jeho minulém prezidentském období,“ usuzuje.

Buď se na to evropské elity připraví, pokračuje Michopulos. „Anebo Evropa prohraje,“ míní.

„Joe Biden byl vždycky politikem svázaným stranickými pravidly a tradicemi, takže od něho se nedalo očekávat, že by extrémně vybočoval a překvapoval nás ve svém politickém konání. Kdežto Donald Trump žádnými pravidly svázaný není,“ uzavírá spoluautor podcastu Kecy a politika.

Jak vnímáme v Evropě americký volební systém a je to správně? Proč se volební výsledky tolik liší od průzkumů? Jakou roli hrála v kampani ekonomická situace a jakou spor mezi progresivní a konzervativci? A co můžeme čekat od Trumpova spojence Elona Muska? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus s Barborou Tachecí, audio je v úvodu článku.