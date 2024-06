Evropa selhává, vzkazuje Maďarsko. Orbánova vláda využije předsednictví EU k prosazení vlastní agendy

„Make Europe Great Again.“ Heslo, kterým startuje Maďarsko své předsednictví v Radě EU. To oficiálně začíná 1. července a skončí posledním prosincovým dnem. Očividná je přitom inspirace kampaní Donalda Trumpa, jehož slogan zněl „Make America Great Again“ (Udělejme Ameriku znovu významnou).

Trump volební heslo použil poprvé, když se v roce 2016 ucházel o post prezidenta USA – úspěšně. Nyní usiluje o Oválnou pracovnu v Bílém domě znovu. Volby se budou konat letos v listopadu, shodou okolností právě v době maďarského předsednictví.

„Vyjadřuje to myšlenku, že Evropa je schopna stát se nezávislým globálním aktérem v našem transformujícím se světě,“ vysvětloval nyní maďarský ministr pro EU János Bóka.

Politoložka Zsuzsanna Végh, která působí v think tanku German Marshall Fund, z toho ale čte primárně jiný vzkaz. Třeba, že se kabinet Viktora Orbána i tímto komunikačním kanálem staví na stranu Trumpa a vyjadřuje mu tím jasnou podporu před listopadovými americkými volbami.

„Maďarská vláda má velký zájem na návratu Trumpa a teď využívá příležitosti předsednictví EU, aby tento narativ mezi řádky prosadila. Přestože se to heslo samozřejmě stále týká Evropy, má jasný důvod,“ zdůraznila pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

„Slogan je vlastně nepřímé tvrzení, že Evropa selhává,“ podtrhla sdělení. To se nese v rovině kritiky unijních institucí a směru, kterým se evropská politika zejména v posledních pěti letech vydala. Je to jakási ozvěna „starých dobých časů“.

Rubikova kostka tvoří hlavní prvek loga předsednictví. Prý odkazuje na vynalézavost a schopnost řešit problémy. Zároveň odráží složitost evropských záležitostí. Kostka se skládá z 27 prvků, tedy stejného počtu jako členských států EU.

Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács k tomu řekl: „Ačkoli často přemýšlíme mnoha různými způsoby, kostka nám po vyřešení dává možnost vidět jak evropskou jednotu, tak i vůli a zájmy členských států a národů zároveň.“

Hledat kompromis mezi těmito dilematy bude úkol pro Maďary na následujících šest měsíců. Rotující předsednictví Rady EU má totiž předsedající země postavit do role „honest brokera“, tedy smírčích zprostředkovatelů. Cílem je, aby odložily národní zájmy a pokusily se dosáhnout shody mezi členskými státy.

Klíčová je v tomto ohledu pravomoc určit agendu toho, co dostane Rada na stůl k projednání. Nyní vyvstává otázka, jak se k tomu Maďarsko postaví.

„Jsme si vědomi toho, že budeme velmi bedlivě sledováni, zda upřímně spolupracujeme s členskými státy a institucemi,“ uznal ministr pro EU Bóka. „Standardy budou možná u Maďarska vyšší než u jiných předsednictví,“ řekl serveru Politico.

Maďarské předsednictví proběhne v šesti měsících následujících po červnových eurovolbách. Ty nebudou „legislativně nejnabitější“. Než se ustaví nové unijní instituce, bude pár týdnů trvat, než začne pro předsednictví rutinní práce, která spočívá ve vyjednávání o jednotlivých normách v takzvaných trialozích mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Ministr Bóka řekl, že po přecházejícím belgickém předsednictví zbývá zhruba 120 nedokončených jednání o unijních předpisech v různé fázi. Právě v nich by mohli Maďaři pokračovat, pokud tedy nový Evropský parlament nerozhodne, že se těmito normami vůbec nebude zabývat.

„Vláda bude chtít vnést do hlavních diskusí na evropské úrovni otázku demografické výzvy v Evropě, migrační hrozby, tematizovat konflikty identity, genderových otázek, případně sexuálních menšin,“ vyjmenovala maďarská expertka Végh.

Program předsednictví odráží sedm priorit. Hlavní důraz budou Maďaři klást na přijetí nové evropské dohody o konkurenceschopnosti. Zaměřit se chtějí i na posílení obranné politiky, konzistentní politiku rozšíření, která bude „založena na zásluhách“. Dále zapracují na zastavení nelegální migrace, formování budoucnosti politiky soudržnosti, zemědělské politice EU a řešení demografických problémů.

Competitiveness means economic growth, growing wages and strong families. This is what the #EU needs! This is what we will strive for during the Hungarian EU Presidency. #HU24EU pic.twitter.com/WZF3X5r0hf