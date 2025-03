Evropané nahlížejí na členství v EU nejlépe za posledních 40 let. Češi jsou tradičně pesimističtější

Až 74 procent obyvatel Evropské unie se domnívá, že jejich země měla prospěch z členství v EU, je to nejvíce od roku 1983. Mezi Čechy je to 65 procent, což je staví na čtvrtou pozici od konce mezi členskými státy. Jednoznačně na chvostu jsou Češi u celkového pohledu na Unii – jen 32 procent má pozitivní náhled, zatímco u sousedních Slováků je to 41 procent a prvních Portugalců 75 procent. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Eurobarometr. Brusel/Praha 7:00 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská unie a Česko | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Rezervovaný přístup Čechů k Evropské unii se promítá takřka do všech otázek, které výzkumníci lidem pokládali letos v lednu a únoru.

Většinově se Evropané shodnou, že členské státy by měly být jednotnější, aby čelily současným světovým výzvám. S tím souhlasí 89 procent lidí napříč EU, proti je devět procent. Mezi Čechy souhlasí 78 procent, proti je 19 procent.

Podobné je to u řešení světových výzev – 76 procent Evropanů by Unii dalo do rukou více nástrojů, aby výzvám mohla čelit, proti by bylo 19 procent. Češi jsou většinově také pro EU s více možnostmi, ale jen z 63 procent, 30 procent je naopak proti.

Náhled na Evropskou unii podle členských zemí. Modrá je pozitivní, žlutá neutrální, oranžová negativní. Na prvním místě je Portugalsko, na posledním Česko | Zdroj: Evropský parlament

Mezi Čechy platí, že se na EU dívají tím pozitivněji, čím mladší jsou. Zatímco u věkové skupiny 15 až 24 let má jen 12 procent dotazovaných na EU negativní pohled, a zbytek je buď pozitivní nebo neutrální, u skupiny 55 let a výše je to 35 procent.

Průzkum Eurobarometr rovněž zjišťuje, jak podle lidí členství v EU konkrétně přispělo jejich zemi, nehledě na to, zda si myslí, že je členství prospěšné celkově.

Prospělo vaší zemi celkově členství v Evropské unii? Modrá představuje kladné odpovědi, oranžová negativní, šedá „nevím“. První je Malta, poslední Bulharsko | Zdroj: Evropský parlament

Oproti poslednímu průzkumu z podzimu loňského roku významně narostl počet těch, kteří jako benefit uvedli ochranu míru a bezpečnosti (Česko 40 procent, EU celkem 35 procent). Především lidé v produktivním věku také vypichují více pracovních příležitostí (Česko 39 procent, EU celkem 26 procent).

Především mladí lidé do 24 let se pak domnívají, že EU zvyšuje jejich životní standardy. Napříč všemi věkovými skupinami je to 20 procent Čechů a 18 procent napříč EU. Významně také přibylo lidí, podle kterých má Česko díky EU silnější hlas ve světě (o šest procent na 25 procent).

Eurobarometr se také obyvatel ptá, na co by EU měla zaměřit, aby posílila svou roli ve světě.

Češi oproti evropskému průměru častěji zmiňovali, že Unie by se měla zaměřit na obranu a bezpečnost, konkurenceschopnost, ekonomiku a průmysl a velmi často také energetickou nezávislost, suroviny a infrastrukturu. Menší důraz než zbytek EU naopak Češi kladou na vzdělání a výzkum, snižování emisí a řešení klimatické změny, společnou měnu nebo kulturu.

Co se role Evropské unie v budoucnu týče, 44 procent lidí v EU se domnívá, že role Unie ve světě bude v příštích letech větší, podle 35 procent zůstane stejná a podle 18 procent se zmenší.

Češi jsou o poznání negativnější – jen podle 24 procent bude role EU ve světě větší, podle 43 procent zůstane stejná a podle 31 procent menší.