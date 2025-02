Evropanům chybí lídr, kterého by USA braly vážně. Musíme být pragmatičtí, vyzývá europoslanec Bžoch

Americký prezident Donald Trump opakovaně nazval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského diktátorem a i jeho další slova a kroky vycházejí vstříc Rusku. „Když už ztrácí hlavu někteří státníci a zaznívají výroky, které jsou velmi nešťastné a v neprospěch všech včetně USA, tak bychom měli nastoupit s pragmatickou politikou,“ míní europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) v Interview Plus. Praha 19:07 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO. Jaroslav Bžoch | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropští lídři by se podle něj měli snažit s Trumpem komunikovat, aby se uklidnily emoce. Mezitím se ale Francie a Německo potýkají s vlastními problémy, čeká se na novou německou vládu a Evropská komise není pro Spojené státy partnerem.

„Musíme najít někoho, kdo bude Unii zastupovat navenek a koho bude Trump brát vážně. Kdo mu bude schopen říci, že jediným diktátorem v tomto konfliktu je Vladimir Putin, protože si udělal parodii na volby,“ dodává.

Silnější pozici než Komise, která podle smluv zastupuje Unii navenek, by podle Bžocha mohl mít například zástupce Evropské rady, v níž zasedají premiéři a hlavy unijních států.

„Spojené státy začaly s rozhovory bez nás a očividně nás k nim nepotřebují. Musíme najít silného lídra, kterého budou brát vážně a kdo bude moci něco nabídnout. Druhá věc je, že nemáme polevovat v podpoře Ukrajiny – humanitární, vojenská pomoc a dodávky munice, to může fungovat nadále,“ doplňuje.

Bžoch se zároveň nedomnívá, že by jednání, která Donald Trump avizoval už ve své kampani, pomáhala Rusku: „To se možná cítí na koni, že mluví se Západem. Nicméně pořád musíme brát v potaz, že to je Donald Trump. A já nejsem přesvědčen o tom, že zrovna on by chtěl mít silné Rusko a silného Putina.“

Chybí lídr i plán

Vystoupení amerických představitelů na Mnichovské bezpečnostní konferenci by prý pro Evropu neměla být překvapivá, protože Spojené státy dlouhodobě chtějí, aby se starý kontinent více staral o svou bezpečnost.

„Je to budíček, že bychom se měli snažit nebýt závislí na nikom. V posledních letech jsme měli zcela jinou agendu, než je konkurenceschopnost a nezávislost. Musíme řešit vlastní domácí úkoly, odkud budeme mít suroviny a levné energie, abychom se posunuli dopředu a byli opět silnou Evropskou unií a partnerem pro ostatní,“ uvádí europoslanec.

Vedle slov o podpoře Ukrajiny také Evropané musí přijít s jasným plánem, co se bude dít, až nastane příměří. „Vidíme Emmanuela Macrona, který svolá do Paříže schůzku vybraných státníků, další den to rozšíří o další, ale vlastně se na ničem nedohodnou. A na vyslání evropských vojáků také shoda nepanuje,“ konstatuje.

Sám si umí představit, že by pro obě strany byla přípustnější mise OSN, v níž by na příměří dohlíželi vojáci z afrických nebo asijských zemí. „Na misích už několikrát byli i čeští vojáci, ale museli by to mít jasná pravidla, že už se tam neválčí. Určitě bych nechtěl, aby šli do nějakého válečného konfliktu,“ uzavírá.

