Nesouhlasím s tím, jak se premiér vyjadřuje o Evropské komisi, říká europoslankyně za hnutí ANO

Mezi Prahou a Bruselem se řeší unijní audit možného střetu zájmů českého premiéra. Andrej Babiš auditory kritizuje. „Vůbec nechápu, jak si Evropská komise může dovolit vykládat české zákony. Vykládá český zákon, který se jmenuje lex Babiš, který je proti evropským zákonům, popírá moje základní práva vlastnit a angažovat se ve věcech veřejných,“ uvedl mimo jiné. Řekl také, že Evropská komise pro něj není autoritou.

Jak hodnotíte reakci premiéra na audit?

Nesouhlasím s tím, jak se pan premiér vyjadřuje o Evropské komisi. Je to orgán, který dohlíží na pravidla čerpání peněz z Evropské unie. Může s ním nesouhlasit, ale pořád je to orgán, který byl ustanoven, a my jsme součástí Evropské unie a podle mě pan premiér volí občas opravdu silná slova.

Česko bude dál odmítat to, co už odmítlo, řekl Babiš. Udivilo ho, že audit odešel před výměnou komise Číst článek

Co podle vás v současnosti auditní zpráva znamená pro Česko? Řeší se, zda je definitivní, zda je možné dokumenty zveřejnit, jestli to může ze své pozice udělat pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib. Jak to vnímáte?

Uvidíme, s čím přijede pan Hřib, protože věřím, že dá opravdu hodně energie tomu, aby zjistil, co je a co není možné, popřípadě za jakých podmínek. Chápu ten zmatek, protože něco říká auditní zpráva, něco mluvčí Evropské komise, něco ministryně (pro místní rozvoj za ANO Klára) Dostálová a něco říká pan Babiš.

Ale když si poslechnete odborníky, kteří se dotacemi zabývají, vypadá to opravdu tak, že jde o problém. A je otázka, jak se k tomu Česká republika postaví. To si myslím, že bude velmi rozhodující.

Piráti podali trestní oznámení kvůli tomu, že české úřady stále vyplácejí dotace Agrofertu.

Mě hrozně mrzí, že vlastní lidi podávají nějakým způsobem upozornění na to, že v České republice je něco nějakým způsobem nastaveno. Podle mě se to musí vyřešit tak, že Česká republika bude na ta doporučení (Evropské komise) reagovat a doufejme, že to pro ni dopadne dobře.

Babiš: Není nejmenší důvod, abych odstoupil. Odmítám, že by Česko muselo peníze vracet Číst článek

Mně se samozřejmě nelíbí, že na sebe upozorňujeme, ale Piráti na to mají právo. Velmi mě mrzí i to, že vlastně stojí spousta jiných věcí, které se týkají běžných obyvatel a jejich života. Vlastně se tím zabýváme i teď během jednání o státním rozpočtu, kdy pan premiér hovořil o střetu zájmu a auditní zprávě. Zatěžuje to normální lidi, takže by bylo dobré, aby se to vyřešilo co nejdříve.

Myslíte, že celá tahle situace ohrožuje pozici Česka v Bruselu? Jak to ostatní europoslanci vnímají, případně řeší to nějak mezi sebou?

Víte, když jsem tady nebyla, vnímala jsem to tak, že Evropský parlament kauzami premiéra Babiše žije. Ale od 2. července, kdy jsem sem nastoupila, se mě žádný ze zahraničních kolegů ani ve frakci na situaci pana premiéra a na situaci České republiky neptal.

Nemůžu říct, že by to tu rezonovalo. Vím, že se to bude projednávat na výboru, jaké budou výsledky, ale nevím. Nemyslím si, že by to v Evropském parlamentu mohlo poškodit prestiž českých europoslanců.

A na rozdělování evropských dotací by kauzy spojené se střetem mohly mít vliv?

Myslím, že to záleží na tom, jak se s tím Česká republika vypořádá.