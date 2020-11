Vraťte klientům cestovek peníze, vyzývá Evropská komise. Práva jsme neporušili, brání se ministerstvo

Evropská komise si znovu v Česku stěžuje na tzv. ‚lex voucher‘. Podle zjištění Radiožurnálu teď novým dopisem vyzvala ministerstvo pro místní rozvoj, aby zajistilo vrácení peněz všem klientům cestovek, kteří vouchery obdrželi v minulosti. Evropská komise si v dopise znovu stěžuje na to, že za zájezdy zrušené kvůli pandemii Česko cestovním kancelářím umožňovalo místo vrácení peněz vydávat jen poukázky na jiný zájezd. Brusel 10:01 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise chce po českých cestovních kancelářích, aby klientům umožnily vrácení peněz. ilustrační foto | Foto: Skitterphoto | Zdroj: Pixabay CC0 Creative Commons | CC0 Creative Commons

Podle unijních předpisů přitom mají lidé právo na bezodkladné vrácení peněz, a to bez výjimek. „Evropští spotřebitelé mají právo nechat si vyplatit hotovost, pokud ji chtějí, a tečka,“ zdůraznila už v březnu místopředsedkyně Evropské komise Margarethe Vestagerová.

Jak vyplývá ze zjištění Radiožurnálu, Evropská komise ocenila, že už české zákony vydávání voucherů místo vrácení peněz neumožňují. „Komise si je nicméně plně vědomá, že to neznamená, že cestující a zákazníci, kteří v předchozích měsících voucher obdrželi proti své vůli, teď automaticky dostanou své peníze zpět.“

Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders proto na české ministerstvo pro místní rozvoj v dopise apeluje, aby zajistilo nápravu u těch, kteří poukázku místo hotovosti už obdrželi.

‚Nic jsme neporušili‘

Mluvčí ministerstva Vilém Frček Radiožurnálu potvrdil, že Reyndersův dopis úřad před krátkou dobou obdržel, v tuto chvíli se s ním ale teprve seznamuje, a tak další kroky české strany podle Frčka nelze předjímat.

I nadále ale ministerstvo trvá na tom, že unijní pravidla na ochranu spotřebitele neporušilo. „Česká republika reagovala na naprosto bezprecedentní situaci, která v cestovním ruchu nastala. A reagovala tak, aby byly zohledněny oprávněné zájmy zákazníků i cestovních kanceláří. Obdobně postupovala i řada jiných států EU,“ uvedl na dotaz Radiožurnálu Frček.

Ministerstvo se konkrétně brání výjimkami pro ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou senioři, těhotné ženy nebo zdravotně postižení, na které zákon pamatuje, a především garancí, že lidé o peníze nepřijdou, pokud voucher nevyužijí. Po skončení ochranné lhůty totiž bude možné si nechat nevyužité poukázky proplatit a do té doby musí být pojištěné proti úpadku.

Jenže zákazníci cestovních kanceláří se ke svým penězům nedostanou dříve než v září roku 2021. Podle Evropské komise přitom nejsou jakékoliv odklady přípustné. V těžké finanční situaci se totiž nemusí nacházet jen cestovky, ale také jejich zákazníci, jak Vestagerová zdůraznila.

Finanční zátěž

Asociace cestovních kanceláří ČR nemá přesný přehled, kolik voucherů firmy vydaly. Tvrdí však, že zatím převažuje zájem poukázky využít než si je nechat příští rok proplatit. „Cestovky vydaly vouchery v hodnotě cca dvě miliardy korun a velká část z toho se už odcestovala během léta. Bohužel teď se nedaří uplatnit další vouchery, protože je mnoho zemí zavřeno, ale věříme, že se poukázky budou dále odčerpávat,“ popsal Radiožurnálu mluvčí asociace Jan Papež.

Pokud by se podmínky pro cestovní kanceláře změnily a firmy by musely peníze za nevyužité vouchery vracet dříve než v září příštího roku, byla by to pro ně podle asociace velká finanční zátěž.

Větší potíže ale cestovní kanceláře podle Jana Papeže momentálně řeší se zajištěním pojištění proti úpadku: „Začínají být problémy s tím sehnat pojišťovnu, která by cestovní kanceláře byla ochotná pojistit, přitom máme ze zákona povinnost pojištění mít. Doufáme proto, že to bude ministerstvo řešit.“

Evropská komise zatím o zajištění proplacení voucherů s ministerstvem jedná pouze formou dopisů a neupřesnila, zda zvažuje nové právní kroky. Žaloby se ale Česko už obávat nemusí.

Řízení, které k žalobě a vysokým pokutám mohlo teoreticky vést, totiž Evropská komise v pátek uzavřela. Odůvodnila to tím, že možnost vydávat vouchery v Česku na konci srpna skončila. „Národní předpisy tak opět odpovídají právům pasažérů EU. Jakýkoliv zájezd zrušený kvůli covidu-19 nyní podléhá unijním předpisům, které dávají pasažérům právo získat náhradu ve formě peněz,“ dodala mluvčí komise.

Ukončením řízení si ale Evropská komise vzala z rukou momentálně jediný nástroj, kterým si mohla změnu postupu ministerstva vůči českým klientům cestovních kanceláří vynutit.

Problémy v dalších zemích

Evropská komise právní kroky zastavila také proti Kypru, Francii, Itálii, Polsku, Portugalsku a Řecku. U jediného Kypru uznala, že porušení unijních předpisů na ochranu spotřebitele nenastalo. V ostatních případech země svou legislativu na výzvu Evropské komise napravily nebo – jako v případě Česka – sporné předpisy přestaly dále účinkovat.

Naopak nově právní kroky Evropská komise zahájila proti Bulharsku a k možné žalobě se přiblížily spory se Slovenskem, Litvou a Chorvatskem. Unijní exekutiva kritizuje vydávání voucherů nejen cestovními kancelářemi, ale také leteckými společnostmi.