Soud EU zamítl žalobu Evropské komise na Česko. ‚Nešlo o odpad,‘ rozhodl ve sporu s Polskem

Soudní dvůr Evropské unie ve čtvrtek zamítl žalobu Evropské komise proti České republice za to, že nepřevzala od Polska 20 000 tun směsi, kterou Poláci považovali za nebezpečný odpad. Podle České republiky ale sporná zásilka obsahovala palivovou směs. Soud o tom informoval v tiskové zprávě. Lucemburk 10:20 14. 3. 2019 (Aktualizováno: 10:40 14. 3. 2019) Ropná laguna v Ostravě | Foto: Lubomír Zabavík | Zdroj: Český rozhlas

„Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě jejího převzetí jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí,“ uvedl ve čtvrtek Soudní dvůr EU.

Upozornil na to, že „pouhá skutečnost, že je (sporná) látka vyrobena z odpadů, neumožňuje prokázat, že je sama odpadem“.

Evropská komise ve sporu, který se táhl od roku 2011, dala za pravdu polské straně, také podle ní šlo o odpad. Podle českých úřadů zásilka ale obsahovala palivovou směs TPS NOLO, vyrobenou za použití kalů ze sanace ostravských lagun. Šlo o látku složenou z kyselého dehtu z rafinace ropy, uhelného prachu a oxidu vápenatého.

Na přelomu let 2010 a 2011 20 000 tun této směsi jistá česká firma dovezla do Polska, částečně byla uložena v Katovicích. V září 2011 se na české ministerstvo životního prostředí kvůli tomu obrátily polské úřady s tím, že směs podle nich byla do Polska dovezena v rozporu s unijnímu pravidly pro přepravu odpadů. Komise na záležitost poprvé upozornila v listopadu 2014 a Česko zažalovala o necelé dva roky později.