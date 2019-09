Von der Leyenová představila eurokomisaře i jejich portfolia. Jaké budou další kroky Evropské komise?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von den Leyenová v úterý rozdělila portfolia jednotlivým eurokomisařům. Češce Věře Jourové svěřila post místopředsedkyně a portfolio, do kterého spadají demokratické hodnoty a transparentnost. Tato agenda je zároveň jednou ze šesti priorit nové předsedkyně. Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na některé otázky týkající se dalšího dění v Evropské komisi. Otázky a odpovědi Brusel 16:06 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Jak funguje jmenování eurokomisařů?

Členské státy musí nejdříve navrhnout jednoho kandidáta, kterého schvaluje předseda nebo předsedkyně Evropské komise. Lisabonská smlouva připouští, že v jednom funkčním období nemusí mít každý stát svého eurokomisaře. Členské státy ale této možnosti zpravidla nevyužívají, do Evropské komise tedy každý z nich zpravidla nominuje jednoho člověka.

Předseda nebo předsedkyně také rozděluje jednotlivým kandidátům portfolia. Eurokomisaři jsou na svých zemích zcela nezávislí, mají řešit svěřené agendy ve prospěch Evropské unie jako celku.

Jak bude vypadat současná Evropská komise?

Předsedkyní Evropské komise je pro nastávající období Němka Ursula von der Leyenová. Nově v komisi zasedne 27 eurokomisařů, z nich je osm místopředsedů. Výkonnými místopředsedy nejspíš budou Frans Timmermans, Margrethe Vestagerová a Valdis Dombrovskis. Timmermans se má starat o ekologickou politiku Evropské unie, Vestagerová o digitální agendu a Dombrovskis o finanční stabilitu unie.

Mezi místopředsedy patří poprvé i Češka. Stala se jí Věra Jourová, která dostala na starost dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Dalšími jsou Slovák Maroš Šefčovič, který bude řešit vztahy evropských institucí, Chorvatka Dubravka Šuicová, jež má resort demografie, a Řek Margaritis Schinas. Ten bude dohlížet na portfolio zabývající se evropským způsobem života. Místopředsedou se stal i nový šéf diplomacie Josep Borell.

Von der Leyenová převzala hierarchický model, který před pěti lety zavedl její předchůdce Jean-Claude Juncker. Jeden místopředseda tedy bude řídit tým eurokomisařů a bude za ně a jejich oblasti zájmu zodpovídat.

Profily všech navržených eurokomisařů a jejich portfolia:

Na co se musí eurokomisaři připravit?

Eurokomisaři si nyní musí nastudovat portfolio, které jim přidělila budoucí předsedkyně Ursula von der Leyenová, a připravit se na interpelaci, tzv. „grilování“. Na přelomu září a října vystoupí před příslušnými výbory a obhájí své plány pro svěřený resort.

Běžně se stává, že tímto procesem některý z eurokomisařů neprojde. Před začátkem minulého funkčního období, v roce 2014, se to stalo Slovince Alence Bratušekové. Politička byla nominována na portfolio pro energetickou unii a měla se stát i místopředsedkyní Evropské komise. Nakonec ji na tomto postu nahradil Maroš Šefčovič.

Pokud by skutečně některý z designovaných komisařů neprošel, musí jeho země navrhnout nového kandidáta. Z toho důvodu se ještě může rozdělení jednotlivých portfolií měnit, a to až do chvíle, než Evropskou komisi jako celek schválí Evropský parlament.

Nová Evropská komise začne fungovat 1. listopadu 2019.

Podle čeho předsedkyně jednotlivé resorty vybírala?

Rozdělení jednotlivých agend záleží vždy na předsedovi, momentálně tedy na Ursule von der Leyenové. Portfolia, která byla v úterý eurokomisařům přidělena, mohou, ale nemusí souviset s jejich odborností nebo dosavadní praxí.

Například Věra Jourová v Junckerově komisi žádala o ekonomický post, dostala na starost spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví. V těchto otázkách se přitom dříve neangažovala.

Některá z portfolií – jako rozpočet nebo vnitřní trh – se potom zachovávají napříč jednotlivými komisemi, předseda nebo předsedkyně se ale mohou rozhodnout některou z agend nově zavést, přidružit ji k jiné nebo zrušit.

Ačkoli bude mít Evropská komise oproti minulému funkčnímu období o jednoho člena méně, protože Velká Británie Evropskou unii opouští, žádný resort nebude přebývat.

Co znamená nový post pro Věru Jourovou?

Původně si přála silné ekonomické portfolio, nakonec ale bude zodpovědná za kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Měla by rovněž dbát o nezávislost žurnalistiky a svobodu a pluralitu médií.

Portfolio nemá přesně danou agendu, bude tedy záležet na tom, čím se ho Jourová rozhodne naplnit. V minulém období měl „vládu práva“ na starost Frans Timmermans, který se kvůli tomu dostal do sporu s Polskem, Maďarskem, ale i Českem.

Věra Jourová by se mohla opět zaměřit na situaci v těchto státech, zároveň ale může svou pozornost obrátit i na jiné členské země. Kritici nicméně považují portfolio za slabé, a to zejména proto, že eurokomisařka nebude zodpovědná za žádné unijní finance.

Podle Ursuly von der Leyenové ale patří agenda tohoto portfolia mezi jednu z priorit nové Evropské komise. Předsedkyně by se dále chtěla zaměřovat na ekologicky odpovědnější Evropskou unii, ekonomiku prospěšnou pro obyvatele a přizpůsobení unie digitálnímu věku. Tyto resorty dostali tzv. výkonní místopředsedové.