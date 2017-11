Počet nelegálních přechodů hranic klesl o 63 procent, méně je i uprchlíků, oznámila Evropská komise

Krizový režim v souvislosti s migrační krizí v Evropské unii postupně končí, uvedl ve středu evropský komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. Počty nelegálních přechodů na hlavních migračních trasách do EU podle Evropské komise v roce 2017 klesly o 63 procent. Nedostatečná je ale podle něj dál rychlost navracení těch, kdo v Evropě nemají právo na azyl. Brusel 19:12 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci (ilustrační foto) | Foto: licence Creative Commons Attribution 1.0 Generic

„Nemělo by to znamenat, že bychom měli propadnout uspokojení nebo, že naše práce končí," komentoval komisař výrazně nižší letošní počty příchozích. „Migrace u našich občanů stále vyvolává velké obavy a měla by také být i nadále naší hlavní prioritou," uvedl ve středu první místopředseda komise Frans Timmermans.

Míra návratů neúspěšných žadatelů o azyl je podle Avramopulose na evropské úrovni nadále neuspokojivá, především v souvislosti s Tureckem. V důsledku toho se situaci na řeckých ostrovech opět zhoršuje, upozornil komisař.

Podle tabulek, které ve středu poskytla Evropská komise, bylo v roce 2016 vráceno mimo území EU jen necelých 46 procent těch, kdo vráceni být měli. Česko přitom podle stejné statistiky dokázalo vrátit jen desetinu z více než 3700 neúspěšných žadatelů o azyl.

Pobřeží slonoviny, Senegal, Mali

Unie se snaží navracení usnadnit dohodami se zeměmi původu migrantů, v nedávné době se EU dohodla například s Bangladéšem. Intenzivnější mají nyní být jednání s Pobřežím slonoviny, Senegalem a Mali a co nejdříve mají být dokončeny dohody o zpětném přebírání osob s Tuniskem a Nigérií. Evropská pobřežní a pohraniční stráž by měla ještě tento měsíc navrhnout nové kroky, jak členské země v návratových operacích podpořit.

Poté, co dohoda s Tureckem z jara 2016 výrazně omezila příchody migrantů z Turecka do Řecka, zůstává nyní hlavním problematickým místem centrální Středomoří. Tam se především ekonomičtí migranti z Afriky dál pokoušejí přeplout k italským břehům.

Avramopulos ve středu zdůraznil, že plně sdílí obavy OSN a dalších mezinárodních organizací ohledně situace uprchlíků v detenčních centrech na území severoafrické Libye. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn v úterý dokonce spolupráci EU a Libye na omezení přílivu migrantů označil za nehumánní.

50 000 uprchlíků v roce 2019

Avramopulos ve středu jeho tvrzení odmítl s tím, že by se Husajn měl před podobnými vyjádřeními informovat u svého kolegy, vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho. „Pracujeme na všech frontách, abychom pomohli vyřešit strašlivou situaci v Libyi a abychom těm lidem poskytli ochranu," řekl.

Snížení migračního tlaku podle Avramopulose znamená, že je možné nabídnout rozšíření legálních cest, jak se do EU dostat. Stávající programy umožnily legální příjezd, například z uprchlických táborů v Turecku, více než 25 700 lidem s právem na mezinárodní ochranu.

V září komise oznámila nový program, v jehož rámci se má do října 2019 přemístit nejméně 50 000 nejzranitelnějších uprchlíků, zejména na trase přes centrální Středomoří. Šestnáct členských států unie se dosud zavázalo přijmout více než 34 400 osob.

Svěřenský fond pro Afriku

Komisař ve středu také připomněl, že dva roky od zahájení činnosti přispívá svěřenský fond EU pro Afriku ke zvýšení stability v oblasti podporou hospodářského rozvoje a dalšími aktivitami v zemích, které čelí krizím různé povahy a nouzovým situacím.

Schváleny byly dosud programy za skoro dvě miliardy eur (přes 50 miliard Kč). Například v Nigeru podporuje činnost mezinárodní organizace pro migraci a místních orgánů při pátracích a záchranných misích v poušti. Dopadeno bylo letos okolo stovky převáděčů a pašeráků lidí a do bezpečí dopraveno přes 1100 migrantů.