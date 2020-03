Evropská komise chce uzavřít hranice unie na 30 dní. Opatření potvrdí představitelé států na videosummitu

Opatření, po němž kvůli boji proti šíření koronaviru volaly některé členské státy, v pondělí šéfka unijní exekutivy projednala s lídry zemí skupiny G7. Prezidenti a premiéři unijních států by jej měli schvalovat během úterního videosummitu.

Dočasné zákazy cest v rámci vnitřních hranic schengenského prostoru již zavedlo několik unijních států včetně České republiky. Některé země volaly i po opatření týkajícím se EU jako celku.

„Čím méně bude cest, tím lépe můžeme dostat virus pod kontrolu,“ zdůvodnila pondělní návrh von der Leyenová.

Zákaz se podle ní nebude vztahovat na cizince s dlouhodobým pobytem v EU, rodinné příslušníky občanů unijních zemí či diplomaty. Výjimky budou mít i lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé či výzkumní pracovníci. Přes vnější hranice EU budou moci nadále jezdit i řidiči přepravující zboží.

Zároveň von der Leyenová navrhla tzv. zelené pruhy, které umožní rychlejší pohyb na území EU. Rychlé pruhy by měly upřednostnit nezbytnou dopravu, aby se udržela potřebná mobilita a zajistila ekonomická kontinuita.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0