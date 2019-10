‚Políček pro Macrona.‘ Evropské komisi hrozí kvůli odmítnutí Goulardové odklad nástupu do úřadu

Předsedkyni nové Evropské komise Ursule von der Leyenové hrozí, že se kvůli dosud nevídanému počtu odmítnutých kandidátů nestihne její exekutiva včas ujmout úřadu. Po čtvrtečním neúspěchu navržené francouzské eurokomisařky Sylvie Goulardové musí šéfka komise během několika dnů zaplnit celkem tři uvolněná místa, aby mohla svůj tým nechat za necelé dva týdny schválit plénem Evropského parlamentu. Brusel 14:40 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová | Zdroj: Reuters

Mluvčí končící komise v pátek novinářům řekla, že současná komise je připravena setrvat v úřadě déle než do konce října.

Goulardová, za níž pevně stál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle europoslanců nedokázala ani při opakovaném čtvrtečním slyšení před europoslanci uspokojivě vysvětlit své finanční aféry z doby, kdy sama působila v europarlamentu. Neodpověděla například na dotaz, proč kvůli vyšetřování údajného zneužívání peněz na poslanecké asistenty odstoupila z postu francouzské ministryně obrany, ale eurokomisařkou by ve stejné situaci být mohla.

Goulardová nebude eurokomisařkou. ‚Stala se předmětem politické hry,‘ tvrdí Elysejský palác Číst článek

Podržela ji jen vlastní liberální frakce, jejíž zástupci za jejím neúspěchem viděli odplatu dvou největších parlamentních politických skupin za odmítnutí dvou jejich kandidátů. Lidovcům už koncem září neprošel schvalováním právního výboru maďarský kandidát László Trócsányi, socialistům zase Rumunka Rovana Plumbová.

Zamítnutí Goulardové páteční francouzský tisk označuje za „políček Emmanuelu Macronovi“, urážku či studenou sprchu pro prezidenta, který tak zaplatil za svou aroganci. „Goulardová se pakuje, Macron zuří,“ napsal například středolevý deník Libération, podle nějž Macron poslal svou kandidátku do předem prohrané bitvy. Podle liberálního listu L'Opinion utrpěla Francie ponížení a také dostala lekci z demokracie. Evropa není místem, kde se recyklují politici, kteří měli doma potíže, napsal list.

Komplikace pro Leyenovou

Podle konzervativního deníku Le Figaro Macron „prohrál, těžce prohrál“ a myslí si navíc, že je to chyba jiných, jen ne jeho. Odmítnutí kandidáta Francie je bezprecedentní, připomněl list. Levicový Le Monde píše o políčku pro Macrona. Podle dalších komentářů hlava Francie podcenila novou dynamiku v EU.

Stejnou ranou je ale podle komentátorů odpor Evropského parlamentu pro von der Leyenovou, která se nyní musí hned s trojicí zemí domluvit na náhradnících. Macron dal výrazně najevo své zklamání z původní dohody s budoucí šéfkou Evropské komise na Goulardové. Nabízel tři kandidáty, avšak von der Leyenová mu údajně přislíbila, že pro političku s kontroverzní minulostí má podporu hlavních frakcí. Jejich šéfové ve čtvrtek popřeli, že s von der Leyenovou na toto téma jednali.

Je prends acte de la décision du Parlement européen, dans le respect de la démocratie. Je remercie le Président de la République et Ursula von der Leyen pour leur confiance et tous les députés qui ont voté pour moi. — Sylvie Goulard (@GoulardSylvie) October 10, 2019

Situaci von der Leyenové navíc komplikuje čtvrteční pád rumunské vlády, kvůli němuž se čekají obtíže při hledání shody na nové kandidátce či kandidátovi. Všichni tři náhradníci budou muset nejprve předložit přehled svých majetkových poměrů právnímu výboru a poté absolvovat slyšení.

„Nevidím možnost, jak by to šlo stihnout do 23. října,“ řekl vysoce postavený europarlamentní zdroj webu Politico s odkazem na termín původně předpokládaného hlasování pléna Evropského parlamentu.

Pokud by se von der Leyenová a dalších 26 členů Evropské komise nechopilo úřadu včas, nebylo by to poprvé. Už v roce 2004 téměř měsíc přesluhoval exekutivní tým vedený Romanem Prodim, neboť Evropský parlament nechtěl schválit komisi jeho nástupce Josého Manuela Barrosa. Problémem byl tehdy italský kandidát, jehož kontroverzní názory na homosexualitu poslanci nestrávili a navržená komisařka z Lotyšska, která doplatila na problematické financování své strany. Zpoždění nabral i nástup druhé Barrosovy komise, který se zdržel kvůli zamítnuté kandidátce z Bulharska.