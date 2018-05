Italské antisystémové strany si plácly. Chystaná vláda chce prosadit konec sankcí proti Rusku

Italské Hnutí pěti hvězd uzavřelo v pátek s Ligou severu konečnou dohodu o programu. Podle agentury Reuters chce chystaná vláda prosadit například konec protiruských sankcí. Vylučuje ale odchod země z eurozóny a neplánuje ani referendum o italské měně. Řím 9:24 18. 5. 2018 (Aktualizováno: 12:01 18. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr Ligy severu Matteo Salvini na povolební tiskové konferenci. | Foto: Stefano Rellandini | Zdroj: Reuters

Plánovaný kabinet také chystá několik ekonomických reforem. Obě strany se dohodly například na zrušení důchodové reformy z roku 2011 a daňové reformě.

Italové by taky mohli dostávat univerzální příjem v přepočtu 20 tisíc korun měsíčně.

Mimo to chce koalice zařídit investice do infrastruktury. V programovém dokumentu se píše například o vysokorychlostní železnici z Turína do francouzského Lyonu.

Utajený premiér

Hnutí pěti hvězd a Liga severu teď představí program ještě svým členům. Pokud dostanou souhlas, může nový kabinet vzniknout už příští týden. K tomu ale strany potřebují souhlas italského prezidenta Sergio Mattarelly. Vyjednavači z obou táborů zatím dál tají, kdo bude novým premiérem.

Předchozí jednání stran ztroskotala na neochotě Ligy vzdát se svého partnera - strany Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Obě strany šly do voleb společně. Vyjednávání se nepodařilo posunout devět týdnů.

Prezident Sergio Mattarella proto začal uvažovat o vytvoření úřednické vlády, která by Itálii vedla alespoň do konce letošního roku. Strana Vzhůru, Itálie se v reakci na to rozhodla stáhnout a o koalici nebude bránit. Šéfové obou stran- Luigi Di Maio Matteo Salvini to oznámili ve středu.