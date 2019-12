Evropská komise postupuje ohledně kauzy Babiš velmi pomalu, říká europoslankyně Vrecionová

Na plénu Evropského parlamentu se diskutovalo nad otázkou, jak zabránit zneužívání peněz z evropských fondů. Europoslanci v té souvislosti mluvili o kauze českého premiéra Andreje Babiše. To podle europoslankyně z ODS Veroniky Vrecionové oslabuje jeho vyjednávací pozici. O kauze Andreje Babiše mluvila v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha/Brusel 18:47 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Toto téma se neodehrávalo pouze na plénu, ale samozřejmě i po chodbách, při neformálních rozhovorech se nás na to neustále všichni ptají. Myslím si, že to velmi poškozuje celou Českou republiku,“ zdůrazňuje Vrecionová.

Zahraniční europoslanci věnují kauze Andreje Babiše velkou pozornost, a v lednu by mělo být téma znova zařazeno na program Evropského parlamentu.

„Chystá se výjezd komise kontrolního výboru do České republiky, neustále to rezonuje i v neformálních rozhovorech. Česká republika je bohužel velmi nedůvěryhodná,“ říká.

Evropská komise by v tuto chvíli také měla říci, kde nastala chyba, aby příště Česká republika nebyla vystavovaná nepříjemnostem, kdy hrozí, že bude vracet peníze. „To jsme opakovali na plénu, zatím jsme nedostali odpověď… A to je to, co nám vadí, čemu se budeme věnovat, aby se všechny tyto procesy zrychlily,“ ubezpečuje.

Základní problém je také podle ní v tom, že premiér Babiš podle české i evropské legislativy nemá právo na to, když on je ten, kdo rozhoduje o přerozdělování dotací přes své ministry, aby na tyto veřejné peníze sahal.

Na druhé straně Evropská komise postupuje podle Vrecionové velmi pomalu – podle auditu čerpá Babiš dotace od roku 2017 neoprávněně, ale až nyní po dvou letech přichází audit o tom, že Česká republika nebude moci prostředky dál čerpat. „Tím jsme všichni poškozeni,“ argumentuje.