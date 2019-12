50 kroků k docílení stability, šéfka Evropské komise představila nový klimatický plán

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila nový klimatický plán, který má do roku 2050 dovést Evropskou unii k uhlíkové neutralitě. Unie by měla podle plánu přijít ke klimaticky odpovědnému hospodářství. „Je to nová růstová strategie, abychom mohli žít zdravěji a inovovat své podniky,“ uvedla šéfka Evropské komise.

