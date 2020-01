Evropská komise chce zastavit práci disciplinární komory polského soudu. Varšava chyby odmítá

Unijní soudci už v listopadu vyzvali polský nejvyšší soud, aby prověřil nezávislost své disciplinární komory. O jejím složení rozhoduje soudcovská rada, převážně zvolená parlamentem ovládaným vládnoucí stranou Právo a spravedlnost. Polský nejvyšší soud začátkem prosince rozhodl, že soudcovská rada není nezávislá a zpochybnil i disciplinární komoru, především její personální obsazení i široké pravomoci.

Komise se v úterý podle Schmita obrátila na svůj právní servis, aby požádal ve věci disciplinární komory o vydání předběžného opatření. To by mohlo pozastavit činnost komory do doby, než bude její nezávislost na politické moci prověřena.

Podle varšavské vlády je krok komise neopodstatněný. „Komora funguje v souladu s polským právem. Smlouvy o EU vůbec neupravují soudní systémy v jednotlivých členských zemích,“ citovala agentura Reuters mluvčího vlády Piotra Muellera.

Obrana vlády práva

Evropská komise upozornila, že její rozhodnutí nesouvisí s novým zákonem, který minulý měsíc prošel v dolní komoře parlamentu a jehož účelem je podle kritiků umlčet pod hrozbou trestů soudce zpochybňující reformy justice prosazované Právem a spravedlností. „Evropská komise bedlivě sleduje další vývoj,“ uvedla komise v prohlášení.

Brusel dlouhodobě vede s vládou národně-konzervativního Práva a spravedlnosti řízení kvůli justiční reformě, která podle komise podkopává vládu práva v zemi. Soud Evropské unie už nařídil Polsku změnit některé kritizované zákony, čemuž však polská vláda vyhověla pouze z části. Místopředsedkyně komise Věra Jourová, podle níž je současný vývoj znepokojující, se na konci ledna chystá vyrazit k jednání do Polska.