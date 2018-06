Zažalujeme Polsko, oznámila Evropská komise. Vadí jí justiční reforma

Evropská komise zažaluje Polsko u unijního soudu, a to kvůli kontroverznímu zákonu, na jehož základě bude začátkem července nuceno odejít do důchodu asi 40 procent soudců polského nejvyššího soudu. S odvoláním na nejmenované unijní činitele to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters.

