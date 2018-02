Evropskou komisi by měl dál vést 'spitzenkandidát', navrhuje Juncker. Česku a dalším zemím se to nelíbí

Předsedou Evropské komise by se i v budoucnu měl stát volební lídr nejúspěšnější strany z voleb do europarlamentu. Navrhuje to její současný šéf Jean-Claude Juncker. Proti principu takzvaných spitzenkandidátů se ale staví mnoho členských zemí, včetně Česka. Hlavní rozhodování o tom, kdo povede unijní exekutivu, chtějí vrátit do rukou jednotlivých vlád.

