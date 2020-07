Evropská komise podepsala smlouvu na dodávku remdesiviru. K dispozici bude pro 30 tisíc pacientů

Evropská komise podepsala smlouvu s americkou firmou Gilead na dodávku léku remdesivir, která bude zatím stačit přibližně pro 30 tisíc pacientů s nemocí covid-19. K dispozici pro členské země Evropské unie a Británii bude od srpna. Komise připravuje kontrakty na další dodávky remdesiviru, které by měly být dostupné od října, informovala agentura Reuters s odvoláním na mluvčí komise. Brusel 12:53 29. 7. 2020 (Aktualizováno: 13:17 29. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék remdesivir bude po první dodávce stačit přibližně pro 30 000 pacientů | Zdroj: Profimedia

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu. Podle letošních studií ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci covid-19. Evropská komise ho jako první lék na tuto nemoc podmínečně povolila 3. července poté, co to po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila Evropská léková agentura. Povolen je pro pacienty starší 12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné dávky kyslíku.

Smlouvu v celkové hodnotě 63 milionů eur (asi 1,65 miliardy korun) podepsala komise s firmou Gilead v úterý. Kontrakt má zatím zajistit léčbu pro asi 30 000 pacientů s těžkým průběhem nemoci. Rozdělení mezi státy EU a Británii má být podle stránek komise zajištěno na základě klíče, který se vytvoří na doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Společnost Gilead v květnu podepsala licenční dohodu, aby se remdesivir mohl vyrábět i mimo Spojené státy.