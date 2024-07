Česko špatně implementovalo směrnici, tvrdí Evropská komise a obrátila se na soud

Evropská komise se obrátila na Soudní dvůr EU kvůli tomu, že Česká republika podle ní nesprávně implementovala do národního práva směrnici o právu na přístup k obhájci a na komunikaci po zatčení. Tu měly členské státy do svých právních řádů převést do 27. listopadu 2016. Komise to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.

