Je právní stát v Polsku v ohrožení? Evropská komise spustila článek sedm, Varšavě hrozí sankce

Evropská komise došla k závěru, že v Polsku hrozí jasné riziko závažného porušení vlády práva a spustila zatím nikdy nepoužitý postup, na jehož konci zemi hrozí pozastavení hlasovacích práv v EU. Novináře v Bruselu o rozhodnutí informoval první místopředseda komise Frans Timmermans. Podle něj byly neúspěšné dva roky trvající opakované snahy o konstruktivní dialog s Varšavou, týkající se především polské reformy soudního systému. Brusel 13:10 20. 12. 2017

„S těžkým srdcem spouštíme článek 7(1). Donutily nás k tomu skutečnosti - neměli jsme bohužel jiné východisko. Nejde jen o Polsko, ale o celou Evropskou unii. Doufáme v navázání plodného dialogu,“ uvedl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans před novináři.

Podle něj komise došla k závěru, že v Polsku hrozí jasné riziko porušení vlády práva a opakovaná snaha o konstruktiví dialog neměla úspěch.

Právní stát v ohrožení?

Komise se proto obrátila na ostatní členské země EU, aby v souladu s článkem sedm lisabonské smlouvy posoudily, zda v Polsku je skutečně právní stát v ohrožení. Polsko nyní dostalo tři měsíce, aby věc ještě vyřešilo, a pokud se tak stane, je komise připravena postup zastavit.

Komise konkrétně aktivovala první část článku sedm, což ještě neznamená bezprostřední riziko sankcí. Jde o dosud nikdy nepoužitý postup, který může teoreticky skončit pozastavením hlasovacích práv Polsku v Radě EU.

O sankcích mluví až druhá část článku. Mohlo by to znamenat zablokování unijních fondů pro Polsko. K uvalení sankcí je ale třeba jednomyslný souhlas členů Evropské rady – maďarský premiér Viktor Orbán už dříve avizoval, že by byl proti.

Varšava krok komise označila za politicky motivovaný a ministr spravedlnosti oznámil, že reforma soudnictví bude pokračovat.

„Za spuštění článku ponesou odpovědnost politici Občanské platformy. To není článek, který zasáhne PiS, ale může zasáhnout Polsko,“ řekla k rozhodnutí mluvčí strany Právo a spravedlnost Beata Mazurek. „Je to politické rozhodnutí, Polsko je právním státem. Musíme pokračovat v reformách justice,“ uvedl v reakci polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro.

Ovlivňování právního systému

Timmermans připomněl, že v posledních dvou letech Varšava přijala více než 13 zákonů ovlivňujících celou strukturu právního systému v Polsku, od Ústavního soudu přes Nejvyšší soud po soudy řadové, polskou Národní soudcovskou radu, prokuraturu až po odborné školství.

„Společným prvkem je, že exekutivní a zákonodárná moc dostává systematickou možnost politicky zasahovat do složení, pravomocí, řízení a fungování moci soudní,“ míní Evropská komise.

Komise kromě toho, že se v této záležitosti obrátila na členské země, také Varšavě nabídla v pořadí už čtvrté doporučení, jakými kroky může situaci napravit. Kvůli polskému zákonu o obecných soudech se komise také obrátila na Soudní dvůr EU.

Timmermans odmítl, že by aktivace článku sedm představovala nějaké „třaskavé“ řešení, je to prý další snaha o dialog. Státy nyní musejí vyslechnout polský pohled na věc a získat souhlas Evropského parlamentu. Poté by v hlasování měly potvrdit, zda je pohled komise oprávněný. K tomu bude stačit 22 z 27 hlasů členských států.

Postup komise vůči Polsku podpořilo Německo i Francie.

To trudny dzień dla Polski, ale także dla UE. W takich chwilach szczególnie potrzebny jest dialog. Dlatego zaprosiłem @PremierRP @MorawieckiM do Brukseli, aby kontynuować naszą rozmowę rozpoczętą na Radzie Europejskiej. pic.twitter.com/gIOeW6c2ng — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 20, 2017