Evropská komise přijala první národní plány obnovy. Česko si na schválení zatím počká

Evropská komise (EK) schválila první národní plány obnovy, na jejichž základě budou země Evropské unie čerpat peníze z mimořádného pandemického fondu. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová ve středu na návštěvě Portugalska oznámila, že právě této předsednické zemi unijní exekutiva potvrdila investiční strategii jako první. Ve skupině schválených zemí jsou podle unie i Španělsko, Řecko a Dánsko, kam von der Leyenová pojede v dalších dnech.

Do summitu EU plánovaného na příští týden by podle unijních zdrojů měla komise schválit 12 národních strategií. Česká republika, která plán předložila zatím jako poslední, mezi nimi nebude.

Komise začala před několika dny vydávat dluhopisy, jejichž prostřednictvím chce naplnit bezprecedentní fond o celkovém objemu 750 miliard eur (19,1 bilionu Kč). V úterý oznámila, že díky velké poptávce investorů získala prvních 20 miliard eur, letos by chtěla mít k dispozici zhruba pětinásobek této částky. Z tohoto balíku budou moci státy vyčerpat v rámci předfinancování až 13 procent svých alokací.

Zelená priorita

Národní plány zohledňují požadavky komise na investice do ekologických či digitálních priorit nebo požadované reformy. Zmíněné čtyři země odevzdaly své plány mezi prvními na přelomu dubna a května. Jako první ve středu komise oficiálně oznámila schválení investiční strategie Portugalska, které je předsednickou zemí EU a plán Bruselu předalo nejdříve.

„Plán spolehlivě plní požadovaná kritéria, která jsme společně stanovili,“ prohlásila von der Leyenová po setkání s portugalským premiérem Antóniem Costou. Brusel požaduje, aby země nejméně 37 procent peněz investovaly do klimaticky šetrných projektů, pětinu pak do digitalizace. Portugalsko podle komise oba podíly mírně překročilo. Z fondu má získat 13,9 miliardy eur na dotacích, dalších 2,7 miliardy eur chce v rámci výhodně úročených půjček.

Evropská komise schválila také španělský národní plán obnovy, uvedla ve středu při návštěvě v Madridu Ursula von der Leyenová. „Tento plán hluboce změní španělskou ekonomiku, jež se stane zelenější, více digitalizovanou a odolnější,“ řekla šéfka komise.

Španělsko bude zemí, která z nevratných grantů dostane největší podíl. Z celkového balíku přímých dotací, který obsahuje 312,5 miliardy eur, by do Madridu mělo putovat až 69,5 miliardy. V případě, že rozhodnutí potvrdí summit EU, Madrid bude moci čerpat prvních devět miliard eur již v létě a dalších deset miliard do konce letošního roku. Španělsko by mohlo čerpat také zhruba 70 miliard eur v podobě zvýhodněných půjček, Madrid s touto možností ale zatím nepočítá.

Česká republika, která má nárok na 7,1 miliardy eur (přes 180 miliard Kč), byla začátkem června zatím posledním z 23 států, jež své plány komisi odevzdaly. Praha si proto na peníze bude muset ještě nějakou dobu počkat. Obsah českého plánu obnovy rozebrali v článku datoví novináři serveru iROZHLAS.cz.

Brusel má na zhodnocení investiční a reformní strategie dva měsíce. Konečné slovo budou mít ministři členských států, kteří mají na schválení plánu potvrzených komisí měsíc. Zatímco nejrychlejší země dostanou první peníze patrně v průběhu července, Česko si zřejmě bude muset počkat nejméně do září.