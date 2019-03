Komise analyzuje materiál získaný v Česku kvůli možnému střetu zájmů Babiše. Výsledek má být v dubnu

Evropská komise analyzuje materiál získaný v rámci rozsáhlého auditu, který od ledna prováděla v Česku, sdělila v úterý její mluvčí. Komise na českých úřadech prověřovala možný střet zájmů při přerozdělování evropských dotací. Důvodem bylo podezření unijních úřadů, že premiér Andrej Babiš (ANO) může být ve střetu zájmů kvůli dotacím pro holding Agrofert, který v roce 2017 převedl do svěřenských fondů. Brusel/Štrasburk 20:20 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) a eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. (koláž) | Foto: koláž Český rozhlas

Komisař pro rozpočet Günther Oettinger v úterní diskusi europarlamentu o rozpočtové uzávěrce Evropské unie za rok 2017 řekl, že chce europoslance o výsledcích analýzy informovat na dubnovém plenárním jednání a že v této souvislosti vystoupí i před výborem Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu.

Zdroj z Evropské komise v úterý upozornil právě na zmíněný výbor pro rozpočtovou kontrolu, který se sejde v pondělí 15. dubna večer ve Štrasburku. Oettinger ještě poslancům sdělil, že je připraven o české záležitosti informovat i po květnových volbách do Evropského parlamentu.

Závěry v brzké budoucnosti

Oettinger dále uvedl, že v českém případě komise prověřuje situaci jak po 2. srpnu 2018, kdy začaly v EU platit ohledně střetu zájmů přísnější pravidla, tak také od roku 2012 do uvedeného data.

Komisař připomněl, že Evropská komise požádala Babiše o informace, jaké kroky učiní, aby se konfliktu zájmu vyhnul, a že je také skutečně udělal. „Nyní se zabýváme odpovědí, kterou jsme dostali, opatřeními, která (česká) vláda přijímá,“ podotkl Oettinger s tím, že Babiš písemně slíbil, že se stahuje z příslušné vládní rady, která o fondech rozhoduje.

„V brzké budoucnosti z toho vyvodíme závěry,“ uvedl komisař a připomněl, že v současné době dál stojí platby z unijních fondů pro podniky Agrofertu v Česku.

Podle Oettingera je obecně třeba v budoucím rozpočtu zajistit, aby členské státy správně uplatňovaly nová pravidla týkající se střetu zájmů. Komise proto svolala na 10. května konferenci, na níž se má hovořit o krocích, které musí v souvislosti se změnami platnými od 2. srpna loňského roku státy udělat.

‚Není to korektní‘

Evropský parlament v úterý v rámci hodnocení, jak jsou vynakládány unijní peníze, vyzval Evropskou komisi k jasným závěrům v Babišově kauze. Komise by pak měla „bez dalších průtahů“ na základě výsledků svého vyšetřování jednat, uvedli poslanci v právně nezávazném usnesení.

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (zvolená za ANO) ale poukázala na to, že možný střet zájmů českého premiéra se začal řešit až v souvislosti s právní úpravou, která nabyla účinnosti v roce 2018, přičemž parlament se ve svém hodnocení rozpočtu zabývá rokem 2017. „Není to korektní a nedává to žádný smysl,“ dodala.

Podezření, že Babiš porušuje nová evropská pravidla o střetu zájmů, vznesla loni organizace Transparency International ČR, ke které se připojili opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv na jednání o podobě rozpočtu EU a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to popírá.

Tři možnosti

Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy a tím považuje věc za vyřešenou.

Europarlament loni v prosinci přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Poslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Oettinger už předtím uvedl, že Evropská komise nebude proplácet české žádosti o dotace pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset alespoň část z proplacených dotací vrátit.