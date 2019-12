Evropa musí rychle vyřešit přerozdělení uprchlíků z řeckých táborů, vyzvala německá zmocněnkyně

Evropská komise by měla přijít se systémem přerozdělování uprchlíků z přetížených táborů v Řecku do členských států Evropské unie. Uvedla to podle agentury DPA zmocněnkyně německé vlády pro lidská práva a humanitární záležitosti Bärbel Koflerová. Podle ní by se členské státy měly rovněž postarat o tisíce dětí a nezletilých bez doprovodu, kteří v Řecku momentálně přebývají.

