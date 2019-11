Nová Evropská komise dostala zelenou, pro tým Ursuly von der Leyenové hlasovalo 461 europoslanců

Pro Evropskou komisi německé političky hlasovalo 461 europoslanců, 157 jich bylo proti a 89 se zdrželo. Přestože se před hlasováním spekulovalo, že výsledek může být velmi těsný, získala von der Leyenová výraznější podporu než Jean-Claude Juncker před pěti lety. Nová komise začne úřadovat 1. prosince. Štrasburk 12:37 27. 11. 2019 (Aktualizováno: 13:30 27. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Komise se ujme práce s měsíčním zpožděním, a to kvůli tomu, že europoslanci tři kandidáty odmítli kvůli obavám o jejich nezávislost (Rumunsko a Maďarsko) a kauzám z minulosti (Francie). Země tak musely hledat náhradníky. Při takzvaném grilování měli problémy ale i další kandidáti.

Vysocí představitelé unijních institucí mimo záznam tvrdili, že nespokojenost europoslanců je dílem dána i tím, že si po rekordní volební účasti Evropský parlament stále častěji říká o své slovo.

Nejasnosti dlouho panovaly také ohledně zástupce Velké Británie. Nakonec svého eurokomisaře nenominovala a nastupující Evropská komise tak britského zástupce mít nebude. Přes naléhání ze strany von der Leyenové a hrozbu žalobou britská vláda nikoho nenominovala. Britští konzervativci se nyní soustředí blížící se předčasné volby.

Volné křeslo ale v komisi nezůstane. Kvůli britské neúčasti musely unijní země počet eurokomisařů snížit na sedmadvacet, přestože Evropská unie má ještě stále osmadvacet členů a přinejmenším do konce ledna je mít bude.

Pavel Novák

V tuto chvíli ale není jasné, co by se dělo, kdyby ani potom Velká Británie blok neopustila a nastal další odklad brexitu. V minulosti se Evropská komise sice dodatečně rozšiřovala, když do unie vstupovaly nové členské státy, jako třeba Rumunsko a Bulharsko. Teoreticky by takový postup tedy byl možný, ale jestli by to tak skutečně bylo, zatím není jasné.

Von der Leyenová před europoslance ve středu předstoupila poprvé ráno. Při představení programu její komise v úvodu projevu citovala Václava Havla. „Usilujte o něco, protože je to dobré, ne proto, že to má šanci na úspěch,“ připomněla prvního českého prezidenta.

Jak hlasovali čeští europoslanci? Pro: Charanzová (za ANO), Dlabajová (za ANO), Hlaváček (za ANO), Maxová (ANO), Knotek (ANO), Kovařík (za ANO), Šojdrová (KDU-ČSL), Zdechovský (KDU-ČSL), Niedermayer (TOP 09), Pospíšil (TOP 09), Polčák (STAN), Proti: Kolaja (Piráti), Peksa (Piráti), Konečná (KSČM), Blaško (SPD), David (SPD) Zdrželi se: Tošenovský (ODS), Zahradil (ODS), Vondra (ODS), Vrenciová (ODS)