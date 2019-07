Šéfkou Evropské komise bude von der Leyenová, získala podporu absolutní většiny europoslanců

Německá politička, kterou do funkce navrhl summit EU počátkem tohoto měsíce, potřebovala nejméně 374 hlasů. Nakonec tedy obdržela jen o devět hlasů více. Proti bylo 327 členů Evropského parlamentu.

„Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali,“ řekla von der Leyenová, blízká spolupracovnice německé kancléřky Angely Merkelové, krátce poté co šéf europarlamentu oznámil výsledky hlasování. Uvedla, že si je vědoma velké zodpovědnosti, která před ní nyní stojí.

Své zvolení šedesátiletá německá politička pokládá za hlas „pro silnou Evropu od východu na západ, od severu k jihu“, pro Evropu, která je odhodlána bojovat za vlastní budoucnost a nebojovat mezi sebou.

Z výsledku tajného hlasování je však patrné, že von der Leyenová nedokázala o svých kvalitách pro práci v čele Evropské komise přesvědčit značný počet europoslanců ani z těch frakcí, které jí oficiálně před tajným hlasováním vyslovily podporu.

Stávajícího předsedu EK Jeana-Claudea Junckera by měla von der Leyenová nahradit od počátku listopadu. Do té doby musí ve spolupráci s členskými zeměmi EU sestavit svůj tým, přeje si přitom co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Každého z budoucích eurokomisařů čeká následně slyšení před příslušnými výbory europarlamentu a bývá pravidlem, že někteří neuspějí.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2019

Nová šéfka Evropské komise byla do jejího čela navržena prezidenty a premiéry členských zemí Evropské unie na summitu ze začátku července poté, co skupina zemí včetně středoevropských států Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) odmítla plán navrhnout socialistu Franse Timmermanse.

Nerozhodnutí a kritikové

Ještě v úterý ráno se von der Leyenová ve Štrasburku snažila přesvědčit nerozhodnuté europoslance evropským klimatickým zákonem, zlepšováním podmínek pro uprchlíky, důrazem na rovné příležitosti mužů a žen i možností odložení brexitu.

Kandidátka, na které se na summitu EU po blokování Nizozemce Franse Timmermanse shodly členské země, však od počátku čelila opozici ze strany německých sociálních demokratů i některých frakcí a politiků v Evropském parlamentu.

Kritici jí vyčítali, že není jednou ze „spitzenkandidatů“, tedy šéfů kandidátek jednotlivých frakcí v europarlamentu. To vadilo také německých sociálním demokratům z SPD, kteří dlouhodobě upozorňují, že ministryně obrany v nedávných volbách do Evropského parlamentu vůbec nekandidovala, natož aby stála v čele některé z kandidátek.