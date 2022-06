Jourová očekává, že Ukrajina získá status kandidáta na členství v EU. Velcí odpůrci mezi státy unie nejsou

Ursula von der Leyenová oděná v barvách ukrajinské vlajky v pátek jménem unijní exekutivy sdělila, že doporučuje kandidaturu Ukrajiny na členství v Evropské unii. Kyjev podle ní jasně ukázal své úsilí a přesvědčení naplňovat evropské hodnoty. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová očekává, že na summitu lídrů Evropské unie se Ukrajina spolu s Moldavskem dočká kandidátského statusu. Praha 21:10 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jednání by mohlo být završeno tím, že ten významný symbolický akt, pozvání Ukrajiny a Moldavska do unie nastane“ míní eurokomisařka (Ilustrační foto) | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Co všechno jste před doporučením v Evropské komisi zvažovali? Byli všichni členové komise za jedno nebo se vyskytly i hlasy, které kandidátský status pro Ukrajinu nepodporovaly?

Když jsme se dnes jednomyslně dohodli, že navrhneme Ukrajině a Moldavsku a později i Gruzii dát evropskou perspektivu, byl to velice silný moment. Měli jsme před sebou vyplněné dotazníky od všech tří zemí, které nám představily jak jsou připraveny na zahájení případných rozhovorů o vstupu do Evropské unie. Na stole byla fakta, čísla a argumenty. A jak říkala Ursula von der Leyenová, Ukrajina i Moldavsko jsou v pokročilém stádiu přibližování se k unii. Můžeme tedy s čistým svědomím navrhnout kandidátský status.

Nakolik relevantní je připomínka rakouského ministra zahraničí Alexandra Schallenberga, který v nedávném vyjádření odmítnul ukrajinskou kandidaturu s poukazem na státy, které se snaží o přistoupení už delší dobu?

Jsme si vědomi toho, že musíme i zemím západního Balkánu dát jasnější perspektivu. Tyto země budou mít summit příští týden před summitem lídrů Evropské unie. Mělo by se vyjasnit, že zelená pro Ukrajinu a Moldavsko, potamžo Gruzii, neznamená, že se upozaďuje proces pro země západního Balkánu.

Reformy v oblasti justice

Předsedkyně Evropské komise nastínila, že Kyjev bude muset provést reformy například v oblasti právního státu nebo boje s korupcí. Kdy se splnění těchto ‚domácích úkolů‘ bude po Ukrajině požadovat?

Jsou to úkoly nebo závazky, které na sebe země berou pro okamžité plnění. Všem je jasné, že pokud země trpí pod agresí Ruska, nebude to úplně jednoduché. Nicméně zrovna pro Ukrajinu jsme dali podmínky, které země už nějakou dobu plní.

Budeme dělat přezkum v prosinci, kdy dopracujeme další analýzu a myslím si, že bychom mohli zaznamenat nějaký pokrok. Bude potřeba uvést do života protioligarchický zákon, který je mimochodem unikátní - žádná jiná země tento zákon nemá. Ukrajina jeho pomocí chce razantně snížit vliv oligarchů na společnost, politiku a ekonomiku.

Už před vypuknutím války jsem s Ukrajinou intenzivně jednala o reformách v oblasti justice, v boji proti korupci, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Mám tedy celkem dobrou představu o tom, že Ukrajina byla už před válkou v pokročilém stadiu připravenosti na tyto poměrně tvrdé podmínky, které klademe dnes.

‚Vítejte do klubu‘

Je možné, že některé členské státy budou chtít pozvání Ukrajiny a Moldavska do unie zablokovat?

Zatím nemáme žádné velice ostré soudy nebo vyjádření členských států. Je pravda, že to jednoznačné zvolání pana prezidenta Macrona, když byl v s panem Draghim, Scholzem a Johannisem v Kyjevě, mohlo být překvapením pro některé jejich kolegy, kteří nebyli přítomni tohoto rozhodování před takovým zvoláním.

Za jak pravděpodobné považujete schválení kandidatury Ukrajiny a Moldavska na summitu nejvyšších představitelů sedmadvacítky?

Odhady tohoto typu se mi nevyplácí. Přála bych si to a před jednáním lídrů příští týden bude probíhat intenzivní diplomatická aktivita. Je třeba aby státy byly schopny věc s čistým svědomím a vědomím obhájit před svými občany.

Postupujeme podle řádných procesů. Každá země a lídr má svobodnou volbu a myslím si, že jednání by mohlo být završeno tím, že ten významný symbolický akt, pozvání Ukrajiny a Moldavska do unie nastane.