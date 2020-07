ONLINE: Evropská unie zajistila pro členské státy 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny proti covidu

Evropská komise díky dohodě s francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi zajistí pro unijní země 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny proti covidu-19. Každý z členských států bude mít možnost vakcíny zakoupit v případě, že klinické zkoušky prokážou účinnost a bezpečnost očkovací látky, uvedla v pátek komise. Sledujeme online Brusel 20:04 31. 7. 2020 (Aktualizováno: 20:47 31. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise díky dohodě s francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi zajistí pro unijní země 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny proti covidu-19 (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Připravovaná smlouva se Sanofi dá všem členským zemím možnost vakcínu zakoupit,“ uvedla Evropská komise ve svém prohlášení.

„Postoupili jsme v debatách i s několika dalšími společnostmi. Protože nyní nevíme, která vakcína bude nakonec nejlépe fungovat, investuje Evropa do různorodého portfolia slibných látek, které vznikají různými technologiemi. To zvyšuje naše šance, že rychle získáme přípravek pro boj s virem,“ uvedla šéfka komise Ursula von der Leyenová.

Aktuálně je na různých stupních vývoje více než 150 možných očkovacích látek proti covidu-19. V pokročilé fázi testování je například vakcína firmy AstraZeneca, na níž spolupracují vědci z Oxfordské univerzity. Očkovací látka s označením AZD1222 podle studie časopisu The Lancet nemá žádné vedlejší účinky.

Firma Pfizer svou očkovací látku vyvíjí ve spolupráci s německou biotechnologickou firmou BioNTech a ještě má před sebou rozsáhlou třetí fázi klinických testů. Jedna z jejích experimentálních vakcín podle nedávno zveřejněných výsledků v prvním kole testování u části pacientů vyvolala kýženou reakci imunitního systému.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtech tento týden uvedl, že Česko by podle aktuálních propočtů potřebovalo zhruba 3,5 milionu dávek vakcíny proti covidu-19.

Rekordní nárůst

Ve světě přibylo za den 292.527 potvrzených nákaz koronavirem SARS-CoV-2, což je rekordní počet za 24 hodin od počátku pandemie covidu-19. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dosud bylo ve světě zaznamenáno 17,3 milionu nakažených koronavirem, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně.

Největší denní nárůsty počtu nakažených oznámily podle WHO za poslední den Spojené státy, Brazílie a Indie, které jsou v tomto pořadí nejpostiženějšími zeměmi co do počtu dosud evidovaných infikovaných. Úmrtí v souvislosti s covidem-19 přibylo za poslední den ve světě 6812, uvedla WHO.

Celkem ve světě evidují na 674 000 úmrtí spojených s touto nemocí. Dosavadní rekordní počet potvrzených nákaz za den oznámila WHO 24. července, kdy to bylo 284 196 případů. Úmrtí tehdy za den přibylo 9753, což bylo nejvíce od 30. dubna.

V červenci zemřelo v souvislosti s covidem-19 ve světě denně v průměru 5200, přitom v červnu to bylo za den v průměru 4600.