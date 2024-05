Evropská komise vyšetřuje firmu Meta. Prý málo omezuje šíření podvodných reklam a dezinformací

Komisi se nelíbí ani to, že se Facebook a Instagram snaží potlačovat šíření obsahu týkajícího se politiky, protože podle ní tento přístup může narušit občanskou výměnu názorů před volbami.

Podle Komise také Meta nesplňuje požadavky na to, aby uživatelé měli snadný a uživatelsky přívětivý způsob, jak mohou nahlašovat případný nezákonný obsah.

Dalším bodem řízení jsou nedostatečné nástroje, jak mohou úřady či výzkumníci monitorovat, jaký veřejně dostupný obsah se na Facebooku a Instagramu šíří.

„Podvodné reklamy jsou všude. Všechny cesty, kterými se reklamy na internetu mohou šířit, jsou jimi zaplaveny. Ale například Google je vůči tomu nahlašování daleko vstřícnější a pružnější. Reaguje docela dobře. A když to zvládá jedna firma takové velikosti, měly by to stejně dobře zvládat všechny,“ komentuje Petr Koubský z Deníku N.

Vliv sociálních sítí se přeceňuje

Zároveň se Meta snaží potlačovat šíření politického obsahu, což může být, vzhledem k blížícím se volbám, problematické.

Facebook například uvedl, že si jeho uživatelé přejí vídat jiný obsah, a tak, aby vyhověl jejich přání, politická témata upozadí. Evropská komise ale uvádí, že to není možné, protože by pak byla narušena politická debata a informování občanů.

„Máme nějaké výsledky ze Spojených států z předchozích prezidentských voleb. Tam se ukázalo, že vliv sociálních sítí se v zásadě přeceňuje, že není tak velký, že není příliš důležité, kolik tam tohoto obsahu je a jestli se nějakým způsobem blokuje. Není to to, čím se rozhodující počet lidí řídí,“ říká Koubský.

Na druhou stranu podle něj některé výsledky voleb byly poměrně těsné, a je tedy otázkou, jestli by právě vliv sociálních sítí nebyl rozhodujícím faktorem.

Poslední stížností Evropské komise, ke které se firma Meta bude muset vyjádřit, je, že údajně neposkytuje dostatečné nástroje, které by mohli úřady a výzkumníci použít k jejímu monitoringu.

