Evropská komise vyzvala Polsko k zastavení reforem soudnictví. Mohou zlikvidovat nezávislost justice

Poslední reformy soudnictví v Polsku zvyšují podle Evropské komise ohrožení nezávislosti justice v zemi. Komise proto vyzvala polskou vládu, aby je zastavila. V opačném případě spustí příští týden proti Varšavě řízení pro porušení unijního práva. Polské představitele znovu vyzvala k jednání. Brusel 17:22 19. července 2017

První místopředseda komise Frans Timmermans varoval, že projednávané změny v polském nejvyšším soudu odstraní zbytky nezávislosti justice a zcela ji podřídí politické kontrole vlády. V případě jejich schválení budou soudci podle něj sloužit zájmům politiků a budou na nich plně závislí.

Polsko se podle Timmermanse také přiblížilo momentu, kdy proti němu komise spustí proces, na jehož konci může stát odebrání hlasovacího práva v unii. K tomu je ale nutný jednomyslný souhlas zbylých členských zemí. Maďarsko přitom už dalo najevo, že takový krok nepodpoří.

Evropské komise o sankcích proti Polsku dnes nerozhodla, protože chce znát konečnou podobu schvalovaných reforem. V některých návrzích totiž ještě požaduje změny polský prezident Andrzej Duda.

Polská opozice se snaží reformu zdržet. Polského prezidenta Andrzeje Dudu žádá, aby ji vetoval. Duda přišel s kompromisním návrhem. Ke zvolení do rady, které jmenuje soudce, by byla třeba alespoň třípětinová většina poslanců - nestačili by proto jen zástupci Práva a spravedlnosti. Prezident pohrozil, že jinak vetuje zákon o rozpuštění současné sestavy Nejvyššího soudu.

Komise vede s Varšavou dialog o stavu práva v Polsku od loňského roku. Zahájila ho kvůli zásahům tamní vlády do ústavního soudu. Tento dialog je předstupněm ke spuštění procesu zbavení hlasovacích práv na unijních jednáních.