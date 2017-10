Evropská komise žaluje Česko. Neposkytuje podporu a pomoc unijním pracovníkům

Své vnitrostátní předpisy měly země do souladu se směrnicí, přijatou v roce 2014, uvést do 21. května loňského roku. Česko ale zatím neurčilo subjekt, který by v ČR pracovníkům z jiných zemí EU poskytoval „podporu a pomoc při prosazování jejich práv“.

Komise na nedostatky loni v září ČR a Lucembursko upozornila poprvé, do další fáze řízení pro porušení unijní legislativy záležitost posunula letos v únoru.

Směrnice o volném pohybu pracovníků umožňuje občanům unijních států studovat nebo pracovat kdekoli v členských zemích. Upravuje ale také práva na odměnu, spravedlivý přístup k zaměstnanosti a snaží se odstranit diskriminaci pracovníků na základě státní příslušnosti.

