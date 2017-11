Bratislava neuspěla. Evropská léková agentura se z Londýna přestěhuje do Amsterodamu

Po odchodu Británie z Evropské unie se Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) z Londýna přestěhuje do nizozemské metropole Amsterodamu. Oznámila to v tiskové zprávě Rada EU. Mezi Amsterodamem a severoitalským Milánem nakonec podle diplomatických zdrojů ČTK rozhodlo v pondělí v podvečer losování. Třetí kolo tajné volby 27 zemí totiž skončilo nerozhodně, jeden stát se zdržel. Brusel/Bratislava 19:12 20. 11. 2017 (Aktualizováno: 19:30 20. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Foto: CC0 Public domain

Už v prvním kole volby překvapivě vypadla Bratislava, která byla počítána mezi favority rozhodování. Ve druhém kole hlasování vypadla Kodaň, a do třetího tak postoupil Milán a Amsterodam.

Evropský parlament a země EU se dohodly na rozpočtu. Méně peněz půjde do Turecka Číst článek

Celkem 27 unijních států rozdělovalo své hlasy tajně a obě města obdržela po 13 hlasech, jedna země se zdržela. Estonské předsednictví EU tedy nakonec nové sídlo významné agentury s 900 zaměstnanci určilo losováním - hodem mincí.

Mohlo to znamenat nárůst šancí Prahy získat sídlo menšího Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Státy by totiž měly ctít zeměpisné vyvážení a pokud tak nyní EMA míří do země na západě EU, měl být bankovní orgán umístěn ve východním členském státě. Kromě Prahy se o EMA ucházela ještě polská metropole Varšava, obě však vypadly hned v prvním kole hlasování.

Novým sídlem #EMA bude podle zdroje @Radiozurnal1 Amsterdam. Zvítězil až v losování. Finálové kolo s Milánem skončilo nerozhodně. Vítězství kandidáta ze staré členské země nahrává kandidatuře Prahy na #EBA @CRoPlus @iROZHLAScz — Filip Nerad (@FilipNerad) 20. listopadu 2017

Slováky rozhodnutím členských zemí EU ohledně umístění Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zklamalo. „Netajíme zklamání nad tím, že naše kandidatura neuspěla navzdory vynikající nabídce, kterou jsme ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví předložili,“ citoval list Denník N mluvčího slovenského ministerstva zahraničí Petera Suska.

Dvě nejsilnější slovenské opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) a hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti označily výsledek hlasování za neúspěch slovenské diplomacie či selhání vládní koalice. „Ukázalo se, že nestačí jen proklamovat zájem Slovenska o hlubší evropskou integraci, ale je třeba podnikat reálné kroky, které ze Slovenska udělají respektovaný stát Evropské unie,“ uvedla prohlášení SaS.

Po pondělním rozhodnutí musí ještě následovat formální právní kroky, které přesun agentur reálně umožní. Diplomaté před hlasováním zdůrazňovali potřebu zachovat především právě u lékové agentury hladký provoz.