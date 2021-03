Vakcíny od Pfizeru můžou do obyčejných mrazáků, souhlasí Evropská léková agentura

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) souhlasí s rozvolněním skladovacích podmínek pro vakcíny společností Pfizer a BioNTech. Agentura o tom informuje na svých webových stránkách. Po dobu 14 dní bude možné vakcíny uchovávat v obyčejných mrazácích. Amsterdam 16:35 26. 3. 2021 (Aktualizováno: 17:02 26. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po dobu 14 dní bude možné vakcíny uchovávat v obyčejných mrazácích (ilustrační foto) | Foto: Victoria Jones | Zdroj: Reuters

Evropská léková agentura očekává, že rozhodnutí výboru usnadní a urychlí distribuci vakcín v celé Evropské unii. Vakcíny společností Pfizer je možné po dva týdny skladovat a rozvážet při teplotách od - 25 °C do -15 °C.



Žádost o rozvolnění podmínek podala společnost Pfizer 1. března. „Neustále pracujeme na tom, aby naše vakcína mohla být přepravována a skladována za stále dostupnějších teplotních podmínek tak, abychom všem očkovacím místům umožnili větší flexibilitu při zacházení s vakcínou,“ napsali zástupci firmy Radiožurnálu.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka už před časem uvedl, že pokud by Evropská léková agentura schválila rozvolnění podmínek pro distribuci a skladování, umožnilo by to masivní používání vakcíny Pfizer v ordinacích praktiků.



Ministerstvo zdravotnictví Radiožurnálu napsalo, že současná očkovací strategie nezakazuje využití vakcín od Pfizeru u praktických lékařů. „Mohou je dostat po menších dávkách z očkovacích míst, a tak to teď také funguje. Řídí to krajští koordinátoři,“ upřesnila mluvčí resortu Barbora Peterová.



Do krajů podle dat ministerstva zdravotnictví dorazilo přes 1 336 000 dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech, nevyočkovaných jich je asi 165 tisíc.

