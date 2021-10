Babiš nečekaně prohrál, píší evropská média. Všímají si i neúspěchu ČSSD a KSČM

Hnutí ANO a premiér Andrej Babiš utrpěli nečekanou porážku a jejich šance, že budou sestavovat příští českou vládu, jsou mizivé, píší média ve Francii, Británii nebo v Belgii. Evropský tisk si také všímá konce sociální demokracie a komunistů v české Poslanecké sněmovně, v obou případech po desetiletích Praha 21:47 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební debata v Českém rozhlase. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše podle všeho utrpělo v českých volbách překvapivou porážku, což vrhá stín na jeho politickou budoucnost. Komunistům a sociálním demokratům, kteří byli součástí Babišovy koaliční vlády, se navíc nepodařilo překonat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu,“ napsal bruselský server Politico. Výsledek koalice Pirátů a Starostů popisuje Politico jako „velké zklamání“.

Podle francouzského deníku Le Monde čelí Babišovo hnutí úspěchu opozice a nemělo by být schopné sestavit vládu. Ke zvratu by mohlo dojít jen v případě, že by některá z dosud opozičních stran udělala „pochybné povolební ujednání“ a uvolila se spolupracovat s ANO, píše deník. „(Babiš) vyzkoušel úplně všechno, od kampaně proti Bruselu po přátelství s Viktorem Orbánem, ale stejně mu to nepomohlo,“ konstatuje Le Monde.

Podle Le Mondu se po těchto volbách Česká republika opět přikloní k Evropské unii, přesto ale není nic dáno a připomíná, že možný budoucí premiér Petr Fiala odmítá euro. Koaliční partneři také budou muset pracně hledat názorovou shodu na svatby homosexuálů nebo legalizaci konopí, které prosazují Piráti, připomíná deník.

„Tento víkend patří koalici Spolu. (...) Pro Andreje Babiše ale ještě hra nekončí,“ píše ve své analýze pražský zpravodaj BBC Rob Cameron a připomíná, že budoucího premiéra jmenuje prezident Miloš Zeman, který již dříve avizoval, že nebude brát v potaz výsledky koalic, ale jen jednotlivých stran.

Britský list The Guardian výsledek českých voleb popsal jako „konec postkomunistické éry“ a „velmi symbolický odchod komunistů do věčných lovišť“. Andrej Babiš má podle něj jen mizivé šance na sestavení další vlády a připomíná rozpor mezi jeho předvolebními prohlášeními o finanční průhlednosti a potírání korupce a na druhé straně necelý týden starým odhalením vlastnictví rozsáhlých majetků v jižní Francii prostřednictvím anonymních firem. Nad celými volbami navíc podle listu leží stín pochybností o zdravotním stavu prezidenta.