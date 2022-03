Evropská unie má pro digitální giganty připravené regulace. V platnost vejde zákon o digitálních trzích

Evropský parlament a členské státy Evropské unie se shodly na podobě nové regulace Digital Markets Act (DMA). Regulační balíček se do tohoto bodu dostal více než rok poté, co jej Evropská komise navrhla. Bude se vztahovat na společnosti, jako jsou Meta, Google, Apple nebo Amazon. Nová legislativa by měla zajistit rovnější podmínky na digitálním trhu a přívětivější prostředí pro uživatele. Očekává se, že zákon nebude platit dříve než příští rok.

