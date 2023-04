Europoslanci podezřelí v kauze ‚Katargate‘ byli po čtyřech měsících propuštěni, míří do domácího vězení

Bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová v noci na sobotu poprvé po čtyřech měsících spala ve svém bruselském bytě namísto vazební věznice. Političku obviněnou v korupční kauze Katargate totiž soud tento týden propustil do domácího vězení. Doma na výsledky vyšetřování čekají také dva další obvinění europoslanci. Brusel 17:08 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová po propuštění z vazby do domácího vězení | Foto: Nicolas Economou | Zdroj: Reuters

Kailiová v pátek ráno opustila vazební věznici, kde byla od začátku prosince. Venku na ní čekala skupina novinářů. Při odjezdu politička jen stručně uvedla, že se těší na rodinu. „Děkuji. Moje dcera na mě čeká, jsem moc šťastná, že s ní už za chvíli budu, takže děkuji. Víc s vámi budu mluvit brzy,“ dodala.

V domácím vězení ve svém bruselském bytě bude řecká europoslankyně s elektronickým náramkem čekat na výsledky policejního vyšetřování. Kailiová od začátku trvá na své nevině.

Podle belgických žalobců ale přijímala úplatky od představitelů Kataru a Maroka výměnou za to, že bude svůj vliv v Evropském parlamentu uplatňovat ve prospěch těchto zemí.

Tento týden soud do domácího vězení propustil také belgického europoslance Marco Tarabellu stejně jako bývalého europoslance Piera Antonia Panzeriho, kteří jsou také vyšetřovaní v kauze Katargate.

Tarabella při propuštění uvedl, že si nemá co vyčítat, a bude dál spolupracovat s vyšetřovateli. V domácím vězení v Itálii čeká na rozhodnutí neapolského soudu o vydání do Belgie také italský europoslanec Andrea Cozzolino.

Korupční kauza Katargate označuje podle policie uplácení několika poslanců představiteli Kataru a Maroka. Ti pak v Evropském parlamentu pracovali na dobrém jménu těchto zemí.

Belgičtí vyšetřovatelé se domnívají, že v celé kauze má klíčovou roli organizace Fight Impunity, kterou řídil europoslanec Panzeri. Ten vyšetřovatelům už dřív slíbil spolupráci výměnou za nižší trest.

Měl by mimo jiné popsat způsob, jakým se zmíněné země snažily ovlivňovat europoslance a kdo všechno byl do systému zapojen. Kromě europoslanců je do kauzy zapleteno i několik dalších zaměstnanců parlamentu ale i rodinných příslušníků obviněných europoslanců, včetně partnera Kailiové.